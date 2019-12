Hubo una gran cena comunitaria de la integración departamental

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios del departamento Gral. Güemes llevó a cabo una cena de integración, de la cual participaron los todavía intendentes electos de los tres municipios, autoridades legislativas provinciales, ediles electos que ya conforman los concejos deliberantes de todo el departamento y representantes de todos los medios de prensa de la zona.

El objetivo de la juntada fue comenzar a trabajar en un plan de desarrollo sostenible para la región.

La Cámara de Comercio, desde su creación, persiguió el objetivo principal de formar parte de un engranaje que permita el crecimiento y desarrollo de la región, sosteniendo que de la mano del crecimiento de las empresas, industrias y casas de comercio del medio, se podría asegurar el crecimiento de la población, por medio de la generación de puestos de trabajo absorbiendo a los trabajadores desocupados locales, uno de los principales flagelos que afectan a las familias.

También para productores

Por otro lado, acompañaría el desarrollo de los pequeños productores o producciones familiares en desarrollo con la capacitación y asesoramiento a cada emprendedor en particular. La Cámara quedó conformada a principios de este año y en poco tiempo ya concretó varios de sus objeticos, entre ellos la capacitación a pequeños comerciantes o personas que tenían la intención de iniciar una actividad comercial.

“Lo positivo de esta reunión es que estamos todos juntos, tanto la parte política, la parte ejecutiva y la parte empresarial; pude ver a lo largo de los últimos años que hubo muchos intentos por sacar a Güemes adelante, pero no tuvieron el éxito esperado para ver cuál es la razón para que cada proyecto no se haya podido concretar”, dijo Sergio Gudiño, titular de la entidad.

“La razón principal es que cada uno hacía las cosas por su lado, no siendo ese el mejor camino. Nosotros tenemos una visión más amplia y es la de trabajar todos juntos, sumar cada uno sus esfuerzos individuales en un solo gran proyecto que nos lleve a lograr un desarrollo efectivo para esta región”, agregó el empresario.

Distribución de comensales

La distribución de los comensales en forma aleatoria en distintas mesas permitió que las nuevas autoridades se pudieran conocer, dialogar sobre los proyectos en mente o escuchar las necesidades de los distintos sectores e incorporar diferentes puntos de vista sobre una misma problemática.

Un claro ejemplo de beneficio de poner frente a frente a distintos actores sociales fue lo expresado por el comisario mayor Luis Ríos.

“Desde hace bastante tiempo tengo elaborado un trabajo sobre cómo reducir el problema de la inseguridad vial dentro del ejido urbano. Lo estuve estudiando por mucho tiempo y realmente deja mucho que desear el estado actual”, dijo.

“Por ejemplo, no es posible que no haya policías de tránsito durante la noche, el resultado de mis observaciones me llevó a elaborar un trabajo, pero no encontraba o no sabía cómo ponerlo en práctica, esta noche tuve la oportunidad de dialogar con las personas adecuadas para lograr mi objetivo”, manifestó el jefe de Policía del Valle de Siancas.

“Es bueno saber que vamos a poder contar con el apoyo del poder legislativo, la unidad entre los intendentes y también de los concejales, además de los comerciantes, quienes cumplen un importante rol en nuestra sociedad, eso me lleva a pensar que vamos a poder desarrolla políticas de Estado que le devuelvan la dignidad a la gente”, manifestó el electo intendente Sergio Salvatierra.

El resto de los que expresaron una opinión sobre esta primera reunión fueron coincidentes sobre la importancia de generar trabajos conjuntos y de concretar una segunda reunión de similares características, para mantener vivo en vínculo entre las partes.