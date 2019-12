¡Investigar es trabajar! Investigadores reclaman derechos laborales

El colectivo de trabajadores y trabajadoras del sistema nacional de Ciencia y Técnica participará mañana a las 10 en una audiencia pública en el Congreso Nacional dónde se presentará un proyecto de Estatuto de Investigadores en Formación.

Se trata de una iniciativa parlamentaria que busca reconocer los derechos como trabajadores plenos a unos 11.000 becarios y becarias del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conice), que año a año, buscan ingresar al máximo organismo científico del país para realizar la Carrera de Investigador (CIC).

Esta audiencia "es parte de un largo proceso de movilización y concientización sobre nuestra problemática, sostenido por los becarios doctorales y posdoctorales durante más de una década y en el transcurso de los diferentes gobiernos que se sucedieron".

El proyecto de estatuto Laboral será presentado por la diputada Romina del Plá.

Los investigadores señalaron que "este proyecto de Estatuto es producto del trabajo colectivo que venimos realizando desde Jóvenes Científicos Precarizados junto a compañeros y compañeras de distintos Institutos, Universidades y Centros de Investigación. Entre asambleas y mesas de trabajo fuimos elaborando este proyecto que contempla un conjunto de regulaciones y condiciones laborales esenciales para nuestro desempeño como trabajadores y trabajadoras dentro del sistema científico nacional. Estos derechos y protecciones a las que apelamos son inescindibles de una política científica de calidad y que pretenda, efectivamente, servir para la transformación y el desarrollo".

La Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación -promulgada en septiembre de 2001- expresa que "el Estado Nacional tiene la responsabilidad indelegable en materia de política científica, tecnológica y de innovación del Estado de promover la formación y el empleo de los científicos y tecnólogos".

Situación insostenible

Señalaron que "la situación de precariedad en la que nos encontramos los investigadores en formación es insostenible. Pasamos entre 5 y 7 años realizando tareas de investigación de dedicación exclusiva mientras que se nos niegan nuestros derechos más elementales. No contamos con aguinaldo, antigüedad, seguridad o higiene laboral. Tampoco los años que destinamos al trabajo de investigación son computados a efectos de una futura jubilación o pensión. En materia salarial, no tenemos participación en los mecanismos de discusión paritaria: hoy en día, (sobre) vivimos con un salario menor a los 30 mil pesos, cuando el monto mínimo para no ser pobre, según el Indec, está fijado para noviembre de 2019 en $35.647,66".

Advirtieron que "si se continúa profundizando esta política de precarización, la actividad científica se convertirá inevitablemente en una labor reservada a quienes no dependen de su salario para poder vivir. Por eso es necesario y urgente rechazar este proceso de elitización del sistema científico y reivindicar un sistema de investigación pública con salarios y condiciones de trabajo dignas".

Además, agregaron que carecen de un verdadero régimen de licencias por enfermedad, accidentes, violencia laboral o de género, a la vez que las licencias por maternidad y paternidad resultan insuficientes y su otorgamiento queda sujeto a numerosas irregularidades y arbitrariedades. No cuentan con cobertura de salud ni un sistema de guarderías y jardines para que asistan sus hijos mientras ellos trabajan.

Por último, consideraron que "la actual política de Ciencia y Tecnología de la Argentina responde a un sistema mundial de producción de saberes y tecnologías basado en la lógica capitalista. Nuestra precariedad laboral y la falta de derechos básicos son también consecuencia de esta lógica que apelamos a transformar para lograr la construcción de un sistema científico-tecnológico que sea una verdadera herramienta de transformación al servicio del pueblo".

Fuente: por Mariana Frega y Pedro Cataldi para Marcha