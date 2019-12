La Mesa de Enlace se reúne el lunes de urgencia  y en las redes convocan a un cacerolazo

La Mesa de Enlace se reunirá de urgencia este lunes luego de que el Gobierno subiera las retenciones al campo. En el encuentro se definirán los pasos a seguir. Por estas horas, a la agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) están llegando pedidos de productores que hablan desde hacer un paro de comercialización hasta movilizaciones. En tanto, en las redes sociales se convoca a un cacerolazo para el 18 de diciembre.

La reunión fue confirmada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pellegrina, quien anticipó que la medida "cayó muy mal" entre los productores.

"Nosotros estamos con la comisión de enlace siempre convocados y conectados, vamos a tener una reunión la semana para ir evaluando qué hacer porque hay malestar en los productores agropecuarios, sobre todo del interior de Argentina. Y algunos sectores son más protestones que otros", dijo el titular de la SRA.

Mientras la Mesa de Enlace tendrá esa reunión de urgencia, en algunas provincias los productores ya están con ánimo para movilizarse.

Este lunes, a las 9.30 en el Parque 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán, productores de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se encontrarán para "debatir y discutir acciones a tomar".

Vía grupos de Whatsapp, los productores por estas horas estaban definiendo encuentros para mañana en diversos puntos del país, en algunos casos al costado de las rutas, para analizar qué hacer ante la suba de las retenciones. Uno de ellos será en Armstrong, Santa Fe, en el cruce de las rutas 9 y 178. También habrá una concentración en Crespo, Entre Ríos.

En tanto, habrá manifestaciones en Venado Tuerto, rotonda rutas 8 y 33, y en Mercedes, en el cruce rutas 5 y 41, entre otros lugares. En Rosario de la Frontera, Salta, productores de la Asociación de Productores del NOA se reunirán el lunes para ver qué pasos seguir tras la suba de retenciones.

Cacerolazo

A través de las redes sociales, muchos usuarios piden hacer un cacerolazo contra el gobierno de Alberto Fernández el próximo miércoles 18 de diciembre.

#18DCacerolazoNacional se impuso en el top 3 de tendencias de Argentina durante este mediodía en Twitter.

"No a las retenciones. No a la doble indemnización. No a los corruptos libres. No a los decretos. #18DTodosAlCongreso #18DCacerolazoNacional", escribió @fem_escobar64.

"#18DCacerolazoNacional Salimos todos los argentinos de bien a parar los atropellos del presidente y su banda", tuiteó @MarceFalappa.

"Día 5: decretos nocturnos, suba de retenciones, nombramientos de familiares, rompieron los sistemas de control de empleados, quieren una emergencia alimentaria con superpoderes. No somos los giles del 2015 y les va a quedar claro #18DCacerolazoNacional", expresó @gian7189.

Por otra parte, otros usuarios usaron el hashtag para opinar en contra de la propuesta.

"A 8 dias de asumir como presidente la autodenominada 'oposición responsable' convocó a un #18DCacerolazoNacional quieren instalar un supuesto caos social. Muchachos, las urnas hablaron y son minoría", afirmó @dalias51.

"#18DCacerolazoNacional ¡Qué básicos resultaron las mentes "pensantes" y democráticas de los globobertos! Si esperaban darle chance a Mauri 4 años más para que siga despilfarrando el país, a 1 sem. salen a protestar. 4 años calladitos, mientras rifaban el país, sigan así y dejen hacer", dijo @FA_3111.

"#18DCacerolazoNacional Alberto ha hablado con todos los sectores. Nombran a CONINAGRO sin saber que ha estado presente cuando se llamó al acuerdo social. Hace 6 meses el Presidente propuso una Argentina para todos. Y es para todos y todas", manifestó @Naninaii. "Aprovecho el espacio para decir que no es estar en contra. Es reivindicar las palabras del Presidente de construir una Argentina de todos y todas", agregó.



FUENTE: LA NACIÓN - CLARÍN