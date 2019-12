Le explotó un cohete en el ojo y necesita ayuda para operarse

La joven de 19 años, estudiante universitaria, sufrió fuertes daños en un ojo cuando miraba un partido de fútbol barrial y necesita ser operada de urgencia. 150 mil pesos requiere solo para la intervención quirúrgica y, además, necesita para otros gastos. El hecho ocurrió el fin de semana pasado, en un encuentro de fútbol en la ciudad de Orán, cuando Jenifer Medina recibió el impacto de un petardo que salió de una de las hinchadas. Ahora la joven deberá ser intervenida quirúrgicamente en tres oportunidades, con la esperanza de recuperar la visión.

"Nosotros fuimos a ver un partido en la cancha de Gimansia y Tiro, porque jugaba nuestro hermano, llegamos, cuando entramos y vimos varias barras, no quisimos estar cerca de ellos, nos fuimos para otro sector, en ese momento tiraron un petardo donde estábamos las dos paradas, y cuando explotó escuché a mi hermana que gritaba" cuenta Jésica, hermana de la joven accidentada.

"Hubo algunas personas que me ayudaron con hielo, pero yo decidí llevarla a la guardia porque mi hermana lloraba de dolor", agregó la joven.

La familia de Jefiner también manifestó que en el hospital tuvieron una muy mala atención. "Le miraron el ojo, le pusieron un calmante y la mandaron a la casa, pero de muy mala manera", contó.

Los familiares confirmaron que hasta el momento ningún directivo de club se puso en contacto para saber el estado de salud de Jenifer

En medio del pedido desesperado de ayuda por parte de la familia, se buscan responsables de lo sucedido.

No hay responsable

"Estas cosas no es la primera vez que se presentan, ahora nadie se hace cargo, la realidad es que el partido barrial estaba llevándose adelante en las instalaciones del club Gimnasia y Tiro de Orán y había muchas irregularidades, cobraban entradas como un partido común, tenían las tribunas habilitadas, y la cancha llena de equipos, alguien tiene que reponer por lo sucedido, el club como responsable del lugar tiene que hacerse cargo y asumir los costos por no haber tenido seguro de vida, y no haber contratado en debida forma las instalaciones para organizar un evento de tal envergadura", afirmó Daniel Campero, asesor legal de la familia.

Jefiner fue diagnosticada con desprendimiento de córnea y retina, y a causa del daño del petardo también le diagnosticaron cataratas. Eso expresó Carmen, la madre de la joven. "Mi hija tiene lesiones gravísimas, ella perdió la vista de un ojo, y ahora deben hacerle 3 cirugías, la primera es muy importante. El lunes tenemos que presentarnos en Salta, para que la atiendan y si tenemos el dinero, programar la fecha para la operación. Estoy muy mal, el médico nos dijo, lamentablemente, que sin la plata no podemos hacer nada, si bien la obra social cubre el 80 por ciento de la operación, pero no los honorarios del cirujano, que son casi 200 mil pesos. Jenifer está mal, con mucho dolor."

Colecta

Familiares y amigos se pusieron a trabajar para juntar el dinero necesario para pagar la operación. "Hasta ahora el abogado Daniel Campero ha sido quien más nos ha donado, dejamos una nota en la Municipalidad, pero no tuvimos respuesta todavía."

"Tiene turno en la ciudad de Salta con el Dr. Di Lella. El costo de la misma es de 200.000 pesos, cifra imposible para la familia. Lo que puedan, lo que quieran, todo absolutamente todo suma", dijo la hermana.

Para quienes quieran ayudar a Jenifer, se habilitó una cuenta en pesos en el Banco Santander Río 154/ 263072/0 Barros Paola del Milagro.