“Hay que reformar la currícula ”

El periodista Federico Dada lleva casi una década trabajando temáticas de niñez y en los últimos cinco años, a través de Conectados Argentina Lab profundizó en la relación de la ciudadanía con las tecnologías. Los ejes son las infancias y adolescencias frente a las pantallas.

¿Niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables ante las pantallas?

En cierta manera sí, los niños están mucho más expuestos a un gran conjuntos de riesgos y de situaciones que pueden poner en peligro y de hecho ponen en peligro sus integridades, pero esto no exime a los adultos en general. Si uno mira las estadísticas judiciales de Argentina o el mundo se encuentra con muchísimos casos de delitos que se comenten bajo diferentes formas contra personas adultas. No en vano hace cinco años pedíamos que se disgregue la fiscalía de cyberdelito y finalmente ya tiene fuerza de ley, el otro año va a empezar a dar respuesta a un conjunto de vulneraciones de derechos que le producían no solo a niñas y niños sino a adultos en general.

¿Qué cambiará la nueva fiscalía?

Cambiará que fiscales y equipos especializados tendrán más elementos para poder investigar sobre delitos que hoy en día iban a un juzgado civil de garantías. Todo delito está atravesado por las tecnologías, toda la información que una persona haya dado a terceros va a ser material de investigación. Hoy hay elementos que no los tiene la Justicia en Salta y es bueno poder avanzar.

Hay datos oficiales sobre experiencias perturbadoras en internet...

En Argentina no tenemos políticas públicas en la materia, ojalá que los gobiernos nacional y provincial las pongan en marcha, por ende, no tenemos estadísticas oficiales, sabemos por una organización que 3 de cada 10 están siendo víctimas de grooming, que 7 de cada 10 vive una experiencia perturbadora en internet. Cuando hablamos de esto nos referimos a situaciones de pederastia, de un adulto abusando sexualmente a un chico, bullying, de hechos de discriminación, de acoso y suicidio también.

¿Cuáles de estas situaciones se dan con más frecuencia?

Lo que tenemos en Argentina como dato es que el grooming ha crecido, el acoso sexual digital es constante y también la producción de material de abuso sexual infantil, la mal llamada pornografía infantil.

¿Cómo debería trabajar la escuela con ciudadanía digital?

Escuché al nuevo ministro (de Educación de la Nación) Nicolás Trotta de que hay que repensar la caja curricular, sí hay que reformar la caja curricular que hoy tienen los chicos en la primaria y también en la secundaria. Eso implica cómo podemos introducir contenidos curriculares que sean transversales como ciudadanía digital, educación emocional, habilidades sociales que son núcleos de contenidos sustanciales para poder ir acompañando a los chicos en este proceso de crecimiento.