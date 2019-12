Aseguran que está la plata para trasplantar a Carlos

Con apenas 13 años, Carlos tiene un cúmulo de experiencias adquiridas luego de que fuera diagnosticado con cáncer. El pequeño oriundo de San Antonio de los Cobres viajó a Buenos Aires junto a su madre, Susana Alejo, para un trasplante de médula que debía realizarse en el hospital Ludovica en La Plata, procedimiento que no se concretó y debió regresar luego de un mes, sin una solución para su salud.

El pasado jueves, Susana Alejo junto a los miembros de la Fundación HOPe fueron recibidos por la ministra de Salud de la Provincia, Josefina Medrano de la Serna, que el viernes confirmó a El Tribuno que Carlitos tiene nuevamente los fondos disponibles para viajar y realizarse la cirugía de transplante, procedimiento que no se concretará hasta que el Cucai confirme la localización de un nuevo donante y, según eso, el nuevo centro médico que se encargará del procedimiento.

Este jueves, el doctor Tomás Gilabert, director del Cucai Salta, informó a la Cámara de Senadores de la Provincia sobre los pormenores de lo sucedido con Carlos y su madre, en la búsqueda de concretar el transplante de médula que debería haberse realizado hace un mes, en el hospital Ludovica de La Plata.

Gilabert detalló que este niño requiere de un trasplante de medula ósea no relacionado. Para este procedimiento se realizó un estudio de histocompatibilidad con los familiares cercanos, que no tuvieron relación con el código genético que se requería.

Desde el Cucai detallaron que el procedimiento denominado “búsqueda formal” toma entre 2 y 4 meses, más aún si se habla de pacientes sin recursos, por lo que se buscaron los fondos para concretar este procedimiento que fue de $600.000. Una vez conseguido el donante, se realiza una nueva serie de estudios de compatibilidad que tuvieron un costo de $2.400.000.

“Con el CPH (células progenitoras hematopoyeticas) obtenido el paciente puede ser trasplantado, pero para dicho trasplante se necesita de $1.607.189”, detallaron.

Desde las oficinas del Cucai Salta confirmaron que la gestión de todo este procedimiento se inició en agosto desde el Cucai Salta y el expediente fue iniciado por el paciente el 24 de abril de este año.

En el último mes, Carlos había logrado contar con un donante chileno y se gestionó su traslado al hospital Ludovica de La Plata, que asumió el compromiso para la realización del trasplante.

El 26 de noviembre, desde el hospital plantense informaron que Carlos debía permanecer allí para la obtención del CPH del cordón umbilical. Una semana después, el Ludovica fue inhabilitado para la realización de trasplantes de medula ósea y fue derivado al hospital Italiano sin consultar y consensuar con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta.

En este informe presentado por el Cucai Salta a la Cámara de Senadores de la Provincia se confirmó que ya se encuentran solicitando los presupuestos necesarios a los centros de alta complejidad que puedan resolver el caso de este paciente. Hasta el momento, la respuesta de presupuesto llegó desde el Hospital Privado de Córdoba.

Desde el Incucai se confirmó que se financiaría el 80% de los gastos, mientras que el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta ya adelantó que cubrirá el 20% restante.

Mientras, solo resta esperar para volver y encontrar un donante de médula compatible con Carlitos, y que su familia se reacomode para poder acompañarlos, ya que Susana, su mamá cursa el último mes de embarazo de su quinto hijo.

