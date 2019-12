Salta Basket tiene una buena noche para recuperarse

Tras dos derrotas consecutivas fuera de cada, el Estadio Delmi volverá a ser el escenario propicio esta noche, desde las 22, para que Salta Basket se recupera y vuelva a ganar en la Liga Argentina. Los infernales recibirán a Echagüe de Paraná, Entre Ríos, en el penúltimo encuentro de 2019 para los norteños. Las entradas generales costarán $100.

Los conducidos por Esteban Gatti comienzan a cerrar una primera mitad de temporada muy exigente. Entre la Liga Argentina y la Liga Sudamericana Salta Basket jugó un total de 21 partidos donde tuvo un paso histórico por la competencia internacional logrando no solo acceder a semifinales invicto, sino también quedando a un segundo con chances de llegar a la final.

En medio de tanta exigencia donde se debe tener en cuenta los kilómetros recorridos con los viajes, entre otros factores, el elenco salteño se encuentra actualmente en la segunda posición de la Conferencia Norte, segunda fase de la competencia.

El compromiso de esta noche pondrá al equipo salteño frente a la oportunidad de seguir prendidos en lo más alto de las posiciones. Para eso deberá superar a un gran rival como Echagüe. Entre los dirigidos por Bonell se encuentran dos conocidos para los salteños: Alejandro Zili, el interno quien supo ser capitán de los infernales, y el alero Emiliano Cancina, refuerzo de El Tribuno BB en la primera temporada que el verdolaga jugó en el Torneo Federal.

Mientras que en el actual plantel infernal también hay dos jugadores que supieron vestir los colores del conjunto de Paraná: Santiago González, el capitán, y el salteño Emilio Stucky, oriundo de Campo Quijano debutó en la máxima división junto al conjunto entrerriano.

Otro imperdible choque entre dos elencos que en la presente temporada buscarán dar la nota en el certamen de ascenso, segunda división a nivel nacional. Cerrar una gran primera fase y comenzar de igual forma la otra será la meta para los salteños en los dos últimos partidos del año. El primero será esta noche, a partir de las 22, mientras que el jueves recibirá a Villa San Martín de Resistencia, Chaco.

Otros dos partidos se jugarán hoy por la Conferencia Norte; a las 21.30 jugarán Tiro Federal vs. San Isidro en Morteros, Córdoba, y a las 22 lo harán Independiente vs. Villa San Martín en Santiago del Estero.