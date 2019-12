Diputados sesionará para dar media sanción al proyecto de ley

El Frente de Todos logró ayer la firma del dictamen de mayoría favorable al proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que impulsa el gobierno de Alberto Fernández y hoy concentrará los esfuerzos en reunir quórum para iniciar la sesión especial en el recinto, donde buscará encaminar la media sanción.

Tras un debate que se desarrolló desde la mañana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, el oficialismo logró juntar 44 firmas, mientras que Juntos por el Cambio cosechó 35 rechazos.

La sesión está prevista para las 15, pero una hora antes se desarrollará una sesión especial separada para la jura de cerca de una veintena de diputados que reemplazarán a legisladores que asumirán cargos en otras áreas del Estado.

Fue luego de una negociación que gestionó Juntos por el Cambio, que ya había decidido no dar quórum para el proyecto de emergencia pero no quería recibir acusaciones de presunta actitud "antidemocrática" por no permitir que juren los nuevos diputados.

A sabiendas de que el proyecto "ómnibus" estaba generando fuerte resistencia en la oposición, y que el oficialismo tenía un número muy ajustado para ir al recinto, con el riesgo de que se cayera la sesión, el Gobierno dio luz verde por la mañana para eliminar el artículo 85 que apuntaba a reorganizar la estructura del Estado.

El gesto cayó bien en la oposición pero no alcanzó para torcer la voluntad de Juntos por el Cambio, que la noche anterior ya había definido la estrategia de retacear el quórum.

En cambio, sí acompañó el dictamen con disidencias el interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que se descuenta que hoy bajarán al recinto para colaborar para el inicio de la sesión.

En el Senado

Una vez que la iniciativa tenga media sanción debe pasar al Senado donde formalmente necesita ser tratado en comisión y luego se debe esperar una semana para que pueda ser debatido en el recinto. A menos que se cuente con el aval de los 2/3 de la Cámara para habilitar el tratamiento, es decir 48 senadores.

El Frente de Todos tiene 42 y podría apelar a eventuales aliados para alcanzar ese número. Sin embargo, Juntos por el Cambio adelantó que prestará sus votos para habilitar el tratamiento sin que eso implique avalar la ley. En el plenario de comisiones de Diputados expusieron los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Matías Kulfas (Producción) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, además de los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias, y de Hacienda, Raúl Rigo.

Durante su exposición el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que hay que propender a una "ecuación de equilibrio" en el cuadro tarifario entre el gasto de hogares y empresas, y las inversiones que se requieren para potenciar el sector.

Al exponer en la Cámara de Diputados en el marco del tratamiento del proyecto "ómnibus" de emergencia, el funcionario explicó que la revisión tarifaria se dará al cabo de un período ventana de 180 días en que se mantendrán los niveles actuales.

El objetivo es "reducir la carga tarifaria real" y "equilibrar las cargas", detalló el ministro ante los diputados.