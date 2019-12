La “Guitarreada con amigos” tiene un fin solidario

El corazón solidario de los folcloristas jamás deja de latir y adquiere mayor intensidad cuando un compañero penetra en un camino sinuoso. La realidad hoy le está jugando una mala pasada a un conocido cantor (integró numerosos conjuntos), y sus colegas juraron no soltarlo de la mano. Por eso, mañana se llevará a cabo una velada solidaria que la denominaron “Guitarreada con amigos”. Se realizará en Laisa Pub (avenida Ex Combatientes de Malvinas 3704, rotonda de Limache), a partir de las 23.

Sobre el escenario estarán: Gaby Morales, Salta 3, Los 4 de Salta y Cuty Castro. Como invitados subirán: Fede Maldonado (Ahyre) y Seba Juárez (Guitarreros). Seguramente se sumarán otros importantes folcloristas.

“Los folcloristas salteños siempre nos unimos en la necesidad y eso está bueno porque demuestra el lado solidario de los muchachos. Una sonrisa vale mucho más que cualquier contrato”, dijo Gaby Morales, uno de los artistas que participará de la gran velada folclórica.

“Será el reencuentro con mi público, quienes alguna vez, me apoyaron para lograr el segundo puesto en el reality musical Operación Triunfo”, sostuvo el cantante salteño.

La humildad, en este sentido, es un baluarte del éxito de Gaby. “Sigo siendo el mismo chico de siempre, con los mismos amigos y hago las mismas cosas que hacía antes de entrar al programa. La soberbia y el ego no llevan a ningún lado. Nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, de sus raíces, de su crianza, de sus amigos y mucho menos de su familia. Esas personas son las que siempre van a estar a tu lado. Nunca hay que olvidarse que las estrellas sólo están en el cielo”, remarcó.

¡Qué deleite resulta al oído escuchar las armonizaciones de Miguel Villalba!, sobre todo cuando se acoplan voces como la del “Pala” Aguilera y “Pantera” Aimo. Los tres junto al joven Adrián López, conforman la nueva propuesta de Los 4 de Salta, un placentero hecho musical que roza con lo bonito y gustoso.

Siempre se dice que los cambios en la vida son buenos, seguramente que de algún modo dependerá del momento y las circunstancias...

El “Cuervo” Villalba vuelve a sus pagos luego de desparramar talento en el vecino país de Bolivia “Cerca de cinco años estuve trabajando en la ciudad de Tarija, donde colaboré con distintos conjuntos, con aportes vocales y musicales. En una de mis visitas a mi tierra, me encontré con “Pantera”, y me tentó para sumarme a Los 4 de Salta. Ese día, yo estaba acompañado de Rubén Ehizaguirre, quien me aconsejó que regresara a la ciudad que me vió nacer. Finalmente culminé con mis compromisos en Bolivia, y me puse a disposición de estos grandes cantores salteños”, sostuvo Villalba.

“Un grupo bien salteño y con un sonido único”, así lo definió un reconocido folclorista de nuestra provincia...y no está equivocado porque Salta 3 ya mostró sus serias pretensiones en el circuito.

“Los tres integrantes somos primeras voces y eso nos permite un plus a la hora de armar las canciones. El instinto es fundamental en la armonización. Además, le dimos un giro al repertorio. Lo esencial es que las tres voces se familiarizan y eso nos vislumbra un sonido placentero para los oídos”, aseguró Fernando Zelaya, quien junto a Cristian Pereyra y Abel Dávalos conforman Salta 3.