Multan a una empresa por tardar más de 9 meses en reparar un equipo de audio

La Justicia multó con 50.000 pesos a la empresa Service Oficial de la firma Pionner (KST S.A.) por demorar más de 9 meses para cambiar la fuente de alimentación a un equipo de audio y no 35 días como había estimado.

La medida fue dispuesta por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires que rechazó el recurso directo interpuesto por la empresa de audio, informó el portal de noticias ijudicial.

En 2010

Según consta en la resolución, el caso ocurrió en el año 2010 cuando el damnificado se presentó el 12 de julio en Defensa del Consumidor para realizar la queja por la demora.

El denunciante manifestó que la empresa le informó que para cambiar la fuente "demorarían unos 35 días desde la fecha" y que luego de 9 meses se presentó en persona y le dijeron que aún no había sido "reparado el aparato".

Descargo

Por su parte, la empresa presentó su descargo, y sostuvo que «por tratarse de un equipo de más de 17 años de uso se le notificó al usuario y fue aceptado por este que la estimación de costo y plazo de reparación estaba condicionada a la existencia de repuestos originales».

Asimismo, agregó que “concluido el diagnóstico del equipo se pudo realizar una estimación de costos pero no de plazo ya que el repuesto necesario no estaba disponible en stock local ni en el Centro de distribución de repuestos que la marca posee en la ciudad de Long Beach, California, USA”.

Para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la sumariada no hizo “entrega de constancia alguna de presupuesto acorde con las prescripciones impuestas por la normativa artículo 21 de la Ley n.° 24.240”.

Además, la factura entregada por KST S.A. al consumidor “no acredita los materiales a emplear, los precios de éstos y la mano de obra, el tiempo en el que se realizaría el trabajo, si otorga o no garantía”.