Se filtraron chats que Pablo Rago le mandaba a la mujer que lo denunció por violación

Pablo Rago fue denunciado por violación. La víctima, Érica Basile, habló en el programa radial de Ulises Jaitt y detalló que el ataque ocurrió en el departamento del actor en diciembre de 2015. En su relato, la mujer de 34 contó que había conocido a Pablo hacía 10 años, cuando ella realizaba papeles secundarios como actriz. “En las charlas que teníamos, el señor siempre me pedía fotos. Incuso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la deje pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento”, contó en El show del espectáculo.

Después del revuelo mediático, Érica habló con el periodista Tomás Dente y aseguró que, después de haber llevado el tema a la Justicia se sentía más tranquila. “Esto me arruinó la vida. Lo tengo que superar porque me viene atormentando hace años”, confió en el programa Nosotros a la mañana (eltrece).

¿La novedad? Durante las últimas horas se filtraron algunos chats (unos de 2017, otros de 2012), que el actor le mandaba a la víctima y donde incluía imágenes de contenido sexual. Queda en evidencia que entre ellos hubo interacción y que él habría hecho abuso de poder. Ella le pedía trabajo y él contestaba con fotos subidas de tono.

En comunicación con Todo Noticias abogado de la denunciante, Alejandro Cipolla, contó que hoy tendrá acceso al expediente y que, en caso de que haya pruebas suficientes como para iniciar la querella, su intención es llegar a la verdad “porque se trata de una acusación muy grave”.

Según pudo saber, el actor está próximo al estreno de El robo del siglo, el film de Ariel Winograd que recrea la historia del atraco a la sucursal Acassuso, y se bajó a último momento de todas las conferencias de prensa y entrevistas que se habían pautado.