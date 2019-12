Mamaní: “Quiero regalarle un KO a la gente de Salta”

Cada vez falta menos para la megavelada “Ajuste de cuentas con broche de oro” que cerrará el año boxístico en Salta.

El festival será el viernes, desde las 21.30, en el estadio Delmi donde habrá peleas para todos los gustos, más la presentación en el ring de Javier “La Cobra” Mamaní, quien será protagonista de la pelea de fondo frente al mendocino Nelson Nicolás “El Pimienta” Rosales .

Mamaní visitó la planta editorial de El Tribuno y se refirió a la megavelada de este viernes.

“Por suerte entusiasmado, es la ultima pelea para cerrar el año y más que nada hacerlo en Salta. Es una prueba bastante linda el rival que nos toca, para mi es fundamental”, sostuvo Mamaní, quien además agregó: “Es un desafío duro, como siempre me gustaron a mi, siempre me gusta pelear con tipos superiores en algún aspecto y el es mucho más joven, quizás tiene un poco más de ritmo pero me encuentro en una etapa muy especial de mi vida, en la cual me siento fuerte, seguro de mi mismo, algo que no había logrado en tantos años de boxeo, es la seguridad personal que tengo hoy en día. Creo que disfruto cada momento del boxeo, los entrenamientos, la previa, para mi será muy importante esa noche lucirme ante el público salteño”.

Hay mucha expectativa entre los amantes del boxeo por tratarse de una velada que tendrá una cartelera importante.

“Creo que será un lleno total por el marco de peleas que hay y por la falta de boxeo profesional que hay en Salta. Para mi lo lógico sería ganar por KO regalarme a Salta esa alegría por tantos años me han acompañado”.

A sus 38 años, Javier Mamaní remarcó que la pelea de este viernes será “clave” para determinar como seguirá su carrera.

“Ahora es paso a paso, esta pelea es importantísima, si logro ganar por KO, me da toda la pauta de que el año que viene pueda buscar una pelea por un título internacional afuera. Son 38 años, más de 20 que estoy en el boxeo desde que comencé como amateur. Será una velada muy especial porque pelea mi hijo también con quince años, será la segunda oportunidad de estar los dos en una velada”.

La Cobra promete cerrar la pelea antes del sexto asalto (la pelea es a seis rounds) y dejó en claro sus virtudes.

“Yo estoy más ansiosos que todo, me siento muy bien en el peso en el que estoy, si bien no es en el que pelee en los últimos años, con los 38 años me siento más fuerte, más seguro y creo que la velocidad me sigue acompañando, para mi el desafío más grande es explotar eso. Darle a la gente la posibilidad de que vea un boxeador rápido y mucho más agresivo que es lo que la gente me sigue recalcando porque no definía antes las peleas. Vamos a tener la oportunidad de pelear y de regalarle a Salta un KO y ante un rival realmente digno”.

Sigue la venta de entradas

Los boletos se pueden adquirir en El Boxing Club (Pasaje Panana Nº 35, altura Caseros 2150) y en el Cobra Gym (Alsina 1069) en el horario de 16 a 22.

Los precios son los siguientes: populares $200, plateas $300 y ring side $500.

El día de la pelea se habilitarán las boleterías del estadio Delmi desde las 10 y durante toda la velada.

Por otro lado, mañana, a las 10, se llevará a cabo la conferencia de prensa en New Time donde hablarán los boxeadores que pelearán profesionalmente. El jueves, a las 12, se llevará a cabo el pesaje en la Comisión Municipal de Box para los boxeadores profesionales (Ayacucho 76 ) y el viernes de 10 a 12 se realizará el pesaje para los boxeadores amateurs, también en la Comisión Municipal de Box para los boxeadores profesionales.

Las peleas:

Medipesado (fondo)

J. Mamaní vs. N. Rosales

Welter (semifondo)

G. Reales vs. J. Balcedo

Supermediano

G. Alfaro vs. J. Guarachi

Supergallo

M. Salazar vs. A. Tapia

Femenino

M. Fabián vs. M. Battista



AMATEURS: Ramón Quiroga vs. Mario Burgos; Joel Salva vs. Tomás Mamani; F. Tello vs. A. Balderrama; Daniel Escobar vs. Mario Rojas; Luis Espada vs. Damián Ramirez; Jesús Sanchez vs Cristian Cancino; F. Cazón vs. N. Girón; Martín Bridoux vs. Martín Astorga; F. Gutiérrez vs. R. Sarmiento; K. Aguirre vs. L. Gómez; C. Quiroga vs. M. Vera; Daniel Artaza vs. Cristian Rosas y W. Zerapio vs. M. López.