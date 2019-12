Central Norte despidió el año fuera de zona de clasificación

No fue el mejor, ni tampoco el peor, pero dejó la impresión que todavía puede dar mucho más. Central Norte, en su regreso a la categoría, despidió el año de la manera menos deseada, cayó frente a Douglas Haig en Pergamino por 3 a 1 y quedó fuera de zona de clasificación, en el partido pendiente correspondiente a séptima fecha del Federa A.

En el balance general lo que mostró el equipo conducido por Ezequiel Medrán fue positivo, lograr lo que logró el cuervo tiene mucho mérito, no es fácil terminar en mitad de tabla en el regreso a una categoría tan competitiva y pareja.

Las buenas actuaciones que tuvo a lo largo de las primera catorce fechas hizo ilusionar a todo el mundo Central Norte, porque la diferencia entre los equipos que enfrentó era mínima. Claro, también tuvo que aprender que la “diferencia” estuvo en los pequeños detalles, eso mismo que muchas veces lo dieron grandes alegrías y también frustraciones.

Central entró de vacaciones con la satisfacción de saber que mira de mitad de tabla para arriba y no para abajo, sacó una buena cantidad de puntos que lo alejaron del temido fantasma del descenso.

Indudablemente la derrota con Douglas Haig duele mucho, sobre todo porque el cuervo tuvo la chance de rescatar algún punto de Pergamino, abrió el marcador por intermedio de Enzo Gaggi apenas arrancó el partido, pero no logró sostener la ventaja y terminó volviendo a casa con las manos vacías.

En la previa del partido no estaba claro con que Central Norte nos íbamos a encontrar, principalmente por el desgaste físico que le significó los últimos partidos.

La propuesta renovada que puso en cancha Medrán, que mostró dos facetas totalmente diferentes, hizo que el cuervo tenga un arranque auspicioso, antes que se cumpliera el primer minutos de juego, Carlos Arriola tiró el centro que le permitió a Gaggi romper el cero.

Baldazo de agua fría para el elenco local y un premio enorme para Central.

Era la dosis de confianza que necesita el equipo salteño, dominó con comodidad la primera mitad y estuvo muy cerca de ampliar la ventaja, pero falta de precisión en los últimos metros se lo impidió.

Todo cambió en el segundo tiempo, Douglas sorprendió con una gran definición de Esteban López, quien en complicidad con la falta de respuesta de Mauricio Pegini, sacó un potente remate de larga distancia y marcó la paridad.

El local no se conformó y cuatro minutos más tarde, Ricardo Villar, un ex Central Norte, dio vueltas el marcador.

El cuervo Intentó revertir la historia, generó algunas oportunidades, pero falló en la definición. En uno de los intentos de encontrar la igualdad quedó mal parado y Pablo Mazza, delantero de fogonero marco el 3 a 1 definitivo.

El resultado:

DOUGLAS 3 C. NORTE 1

F. Henricot M. Pegini

R. Cháves G. Cosaro

A. Pezzi F. Rodríguez

B. Flores P. Krupoviesa

N. Henry J. Jiménez

E. López E. Gaggi

D. Bastianini N. Issa

R. Villar M. Iglesias

P. Mazza C. Arriola

F. Coronel H. Bargas

J. M. Bueno F. Reyes

DT: S. Arias DT: E. Medrán



Goles, PT: 1’ E. Gaggi (CN). ST: 11’ E. López (DH). 15’ R. Villar (DH), 26’ P. Mazza (DH). Cambios, ST: 40’ F. Piergiacomi por E. Gaggi (CN). ST: 4’ J. Aguirre por N. Henry (DH), 16’ A. Lozano por C. Arriola (CN). 23’ E. Gaviglio por J. Bueno (DH), 27’ R. Martínez por M. Iglesias (CN), 39’ F. Soto por P. Mazza (DH).



Jornada: Pendiente 7° fecha

Estadio: Miguel Morales

Árbitro: Maxi Macheroni