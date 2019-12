Por si no lo viste: YouTube Rewind 2019 cambió su estilo y aún así todos lo odiaron

El buscador de videos más usado del mundo publicó la clásica recapitulación del año de los contenidos subidos al sitio. “YouTube Rewind 2019: For the Record” fue recibido negativamente por los usuarios y ya tiene más de 2,7 millones de “no me gusta”.

El año pasado, el Rewind de YouTube de 2018 protagonizado por Will Smith, se volvió el video mas likeado negativamente de la historia de YouTube luego de acumular 17 millones de “downvotes”. Tocar temas serios como la inclusión de una manera tan superficial y banal hizo que los comentarios acerca del video fueran igual de negativos.

Voceros del sitio admitieron haber malentendido lo que la gente quería y al intentar “satisfacer a todos, no dejaron a nadie satisfecho”. Es por eso que el video de 2019 comenzó con videos de varios youtubers criticando a su antecesor y unas placas que decían “En 2018 hicimos algo que no les gustó. Asique en 2019 veamos lo que SI les gustó”.

Luego el contenido era un Top 10 de distintas categorías como “videos más likeados”, “canales con mayor crecimiento”,”videos más vistos” y “canales más vistos”. A diferencia de los Rewinds anteriores, este no mostraba contenido original ni participación de personajes sino que se limitaba a ser una recopilación de clips de cada uno de los mencionados en las categorías.

“Falta de imaginación” y “Miedo a arriesgarse”, fueron los comentarios destacados en el video. Sin embargo, una de las cosas que se le destacó fue la reincorporación de PewdiePie, el canal de una persona con más suscriptores del mundo que ya superó los 102 millones.

El sueco autor del canal, Felix Kjellberg, tuvo una mención por ser el canal con mas visualizaciones del año y otra con un clip de su casamiento que fue de los videos con mayor recepción positiva del año.