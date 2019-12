El mediocampista Ricardo Centurión aseguró que le encantaría ser dirigido por Marcelo Gallardo porque el entrenador lo “haría volar” mientras que reconoció que aún “no hay nada concreto” acerca de su regreso a Boca.

“Gallardo es un tipo ganador, que le llega al jugador. Tengo entendido que te potencia y eso después se ve en la cancha. En otro equipo me gustaría, me encantaría que me dirija Gallardo porque, personalmente, a mí me haría volar”, manifestó.

El futbolista está sin club, es uno de los nombres que tiene en carpeta Juan Román Riquelme para el nuevo Boca y en diálogo con ESPN reveló acerca de los rumores sobre su retorno al equipo de La Ribera: “Ya me ha tocado estar y tuve el sueño de toda mi vida, que era salir campeón. Después, por cosas de la vida, no pude seguir”.

Asimismo añadió: “Con el tiempo uno siente que ha cometido errores que forzaron la salida, pero si me toca una segunda oportunidad, ya estoy consciente de lo que puedo hacer aunque todavía no hay nada concreto”.

“Con Román estuvimos hablando hace tiempo, no ahora. Nunca me habló de una posible llegada a Boca, lo hizo como un amigo. Yo, obviamente, lo escuché. Me alegró su llegada a Boca y con que exista una mínima chance de volver, me pone contento”, señaló.

Finalmente habló de su vida privada: “Las cosas que se dicen sobre mí me duelen y mucho. Yo me hago cargo porque me gusta un poquito salir, un poquito demasiado, pero ya lo vamos a ir cortando”.