Un repaso por Europa: sonrieron el Atalanta del "Papu" y el Ajax de los argentinos

El argentino Alejandro Gómez marcó el primer tanto del Atalanta en la aplastante goleada histórica como local sobre el Milan por 5 a 0, en el partido más picante de la 17º fecha de la Serie A de Italia.

Gómez hizo pasar la pelota entre las piernas de Conti y definió con un disparo elevado ante la salida de Donnarumma, a los 10’. Los restantes goles fueron de Pasalic, Ilicic (2) y Muriel, todos en el segundo tiempo.

El Ajax de los argentinos, por “robo”

El Ajax, con participación argentina, goleó ayer al Den Haag, por 6 a 1, para continuar arriba en la clasificación de la Eredivisie de Holanda, al cumplirse la 18º fecha.

El conjunto de Amsterdam contó entre sus titulares con Lisandro Martínez (ex Defensa y Justicia) y Nicolás Tagliafico (ex Independiente), quienes ingresaron desde el comienzo. De hecho, el ex lateral del rojo fue clave aportando el pase gol para el festejo de Jurgen Ekkelenkamp, que concretó el tercero del elenco ganador.

Los otros goles del Ajax (44 puntos) fueron obra del marroquí Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Ryan Gravenberg, el serbio Dusan Tadic y Lassina Traoré, nacido en Burkina Faso.

Revés para el Tottenham de Mou en la Premier

El Chelsea, con un doblete del brasileño Willian en el primer tiempo, venció al Tottenham 2 a 0 como visitante y se afirmó en el cuarto lugar de la Premier League.

El equipo de Mourinho tuvo en el arco al argentino Paulo Gazzaniga y terminó el partido con diez jugadores por la expulsión del coreano Son. En el banco permanecieron Juan Foyth y Giovanni Lo Celso; mientras que el arquero Wilfredo Caballero estuvo entre los relevos del Chelsea, que sumó 32 unidades y quedó debajo de Liverpool (49), Leicester (39) y City (38).



En Alemania

Fortuna Dusseldorf venció esta tarde por 2-1 a Union Berlin, mientras que Paderborn se impuso por el mismo resultado ante Eintracht Frankfurt, en encuentros válidos por la jornada 17 de la Bundesliga, el fútbol alemán de Primera División.



En ninguno de los dos partidos hubo presencia argentina. A raíz de la victoria, Fortuna Dusseldorf salió de los puestos de descenso y se ubica en zona de promoción, con 15 unidades, en tanto que Unión Berlín quedó con 20 y en el puesto 11.



Por su parte, Paderborn, a pesar del triunfo, continúa en el último lugar de la tabla con 12 unidades, mientras que Eintracht Frankfurt quedó con 18 puntos y en la 12ma. posición.



La Bundesliga es liderada por RB Leipzig con 37 unidades, seguido por Borussia Moenchengladbach, con 35 y Bayern Munich tercero, con 33.