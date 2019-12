Los consejos para evitar quemaduras por pirotecnia

Durante las fiestas de fin de año hay personas que sufren quemaduras por pirotecnia. El médico especialista en cirugía plástica Gabriel Chagra Dib brindó recomendaciones para evitar estos problemas y para saber cómo actuar ante estos sucesos.

Desde hace 30 años, él lucha para poner fin a la pirotecnia de uso doméstico en la provincia. A lo largo de su carrera, ha visto amputaciones de genitales, deformaciones de rostros, pérdida de ambas manos y de ojos y hasta muertes por el uso de cohetes.

Chagra Dib es presidente de la Fundación Áurea, que se dedica a recuperar estética y funcionalmente quemaduras y cuadros de labio leporino. Desde el año pasado, recorre localidades del interior provincial para resolver de manera gratuita estas patologías a niños que no tienen otras posibilidades de curarse.

Consejos principales

Como medida principal para evitar quemaduras, el especialista recomendó que en las familias no se compre ni se use pirotecnia de ningún tipo -ni sonora, ni no sonora-. Si se van a comprar cohetes, pidió que esto se haga en lugares autorizados, que garanticen que la mercadería no es clandestina.

Recomendó que la manipulación de la pirotecnia esté a cargo de los adultos: "Los cohetes son armas de fuego en manos de los niños. El hecho de tener una bomba de estruendo, cohetes voladores y toda la pirotecnia en manos de chicos de 7, 8 o 9 años es como darles fuego. No tienen la responsabilidad necesaria".

A los adultos que les dan cohetes a los niños, les pidió que los acompañen, para auxiliarlos en caso de explosiones. "Generalmente, cuando un niño sufre un accidente, el que está con él es otro niño, que no lo sabe auxiliar. Entonces no sabe qué hacer. Eso puede agravar las consecuencias del paciente que está quemado", advirtió.

Chagra Dib recomendó no tener los artefactos de pirotecnia en los bolsillos porque a veces hay explosiones espontáneas por el calor del propio cuerpo: "Hemos tenido pacientes que han sufrido lesiones en los genitales por tener baterías en los bolsillos, que explotaron".

Si se encienden cañitas voladoras o petardos, pidió colocarlos en elementos -como botellas-, prestar atención a que las mechas sean largas y alejarse. Si se los encienden mientras están en la mano y se produce una explosión, el riesgo es más alto.

Cuando el encendido falla, no hay que tocar el cohete.

Otro de los accidentes frecuentes en las fiestas es la mordedura de animales: "El perro se excita mucho con los cohetes. Hemos tenido casos de chicos mordidos por sus propios canes. Los animales sufren y se tornan agresivos".

El médico mencionó que a veces se producen quemaduras en personas que ni siquiera manipulan la pirotecnia, porque sus vecinos la usan o porque miran al cielo: "Nos ha pasado que a una niña le cayó una cañita voladora en el ojo y lo perdió. Por eso, hay que ser muy cuidadosos, también con las viviendas".

Recomiendan tapar la herida con un paño mojado

El médico tomó como un paso adelante que se haya prohibido la pirotecnia sonora.

El médico Gabriel Chagra Dib explicó que, cuando hay una explosión espontánea o un petardo o un mortero explota en las manos, es muy frecuente que la ropa se prenda fuego.

En este caso, el adulto debe neutralizarlo en forma inmediata con agua fría y acudir al centro de salud o al hospital en forma inmediata para que un médico diagnostique la profundidad y la extensión del daño. De acuerdo con esas variables, se determina la gravedad de la quemadura. Para el traslado, recomendó cubrir la herida con un paño limpio y mojado, siempre blanco, para que no destiña. Sobre la tela se puede poner hielo.

El experto advirtió que no se debe colocar absolutamente nada más que agua sobre la quemadura. “Si ponemos crema, pastas o algún remedio casero, lo único que hacemos es ocultar el diagnóstico real del paciente quemado”, analizó.

Advirtió que, recién después de colocar el agua fría, se debe retirar la vestimenta. Contó que una reacción habitual ante estos casos es retirar la vestimenta caliente. Esto produce quemaduras donde antes no había. Por ejemplo, si un niño se quemó el abdomen y se le retira la remera caliente, se quema la cara.

“Muchas veces creemos que no es grave la quemadura y quizás no duele porque es tan profunda, que ha roto las terminaciones nerviosas”, señaló.

El experto recordó que la pirotecnia suele producir quemaduras de tercer grado -de las más profundas-, porque eso es lo que producen el fuego y las explosiones. En estos casos, puede haber mutilación o amputación de miembros.

Chagra Dib aseguró que el siempre insistirá en la prohibición de la pirotecnia de uso doméstico, con el fin de lograr una solución definitiva a este problema: “Presenté una ley hace unos ocho o nueva años en la Cámara de Diputados. Se aprobó con algunas modificaciones y solo se prohibió la compra a menores de 18 años”.

El médico calificó como “un paso importante” que se ordenara la prohibición de la pirotecnia sonora en la ciudad de Salta, pero consideró que esta se limita al ejido de la Capital: “Hay municipios cercanos donde puede llegar a venderse todo tipo de pirotecnia”.

Planteó que la prohibición de la pirotecnia de uso doméstico y la comercialización para la gente común debe ser en toda la provincia.