Denuncia contra una excandidata a gobernadora

La maestra y excandidata a gobernadora Cecilia Gómez fue denunciada por abuso sexual. Tres presentaciones ya ingresaron en la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual. La información sobre lo sucedido se viralizó hace unos días a través de la red social Facebook. Allí una madre realizó un posteo y acusó a la exdirigente del MST de Salta de abuso sexual.

Es que Cecilia Gómez se desempeña como maestra jardinera en una escuela pública y según indicó la madre que realizó la denuncia existen otras denuncias en contra de la docente. Gómez fue candidata a gobernadora por el MST, partido que ayer emitió un comunicado para aclarar que ella no tiene nada que ver con la agrupación.

Desde el Ministerio Público confirmaron a este diario que existen tres denuncia contra Gómez y que la fiscal Cecilia Toranzos analiza las presentaciones. Dos de las denuncias datan de noviembre. Por el momento y teniendo en cuenta que las víctimas son menores de edad no existe mayor información al respecto.

En febrero pasado, la excandidata a gobernadora y a diputada nacional Cecilia Gómez, junto a un grupo de militantes del MST denunció abusos por parte de un dirigente del partido. Las referentes anunciaron que abandonaban la organización por la indiferencia de la dirigencia a nivel nacional frente a este caso.

"Durante los últimos meses, fue saliendo a la luz que el exdirigente regional Sergio Ballestero cometió abuso, acoso y manipulación con algunas compañeras", expusieron en un comunicado. Allí aseguraron que el acusado se comportó "cual puntero de un partido tradicional" y "ejerció abuso de autoridad en una especie de señorío feudal para permitir o denegar el ingreso y/o permanencia en el movimiento social "Teresa Vive', a cambio de "favores sexuales' según sus intereses".

Además, aseguraron que persistieron las "prácticas del patriarcado más recalcitrante" pese a sus denuncias ante la actual dirección regional, la dirección nacional y el secretariado, y que no hubo medidas de protección para las víctimas. "No solo no hacen suya la lucha feminista, sino que además se presentan con una doble moral. Hacia afuera defienden el feminismo y hacia adentro denigran, violentan y acosan como práctica naturalizada. Ante nuestra denuncia, el partido lo premia y reivindica con funciones y cargos internacionales y nacionales", manifestaron quienes denunciaron en ese entonces.