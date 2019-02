Farizano: "Hay que evitar como sea que vuelva a gobernar el peronismo"

José María Farizano, radical de pura cepa, como el se define dialogó con El Tribuno sobre la realidad política nacional y provincial.

"La situación que se está viviendo es muy delicada, son 70 años de justicialismo y el nivel de destrucción del país fue muy grande, muy fuerte; la última etapa de gobierno justicialista, con 12 años de kirchnerismo, nos dejó muy destartalados, muy cruzados como país y el nivel de desfalco que hubo es muy grande y reconstituir esto es muy difícil; por eso hay que evitar de alguna manera de que vuelvan al gobierno, hasta que se pueda estabilizar todo este desastre".

En cuanto a la coalición gobernante Cambiemos donde la Unión Cívica Radical es parte consideró: "En mi partido hay un debate muy grande en continuar en Cambiemos o no, yo personalmente a Macri no lo voté, porque nunca me convenció, pero en segunda vuelta si lo voté, pero ante el estado en cómo está planteado ésto, soy un convencido que si tiene que seguir Macri que siga, si no hay otra forma de frenar al peronismo".

Sin embargo señaló que "el radicalismo a nivel nacional está en un debate muy fuerte, porque hay sectores que quieren abrirse de Cambiemos, esto creo que no es en beneficio del partido, porque no se está teniendo en cuenta el riesgo de país que se está viviendo, no podemos caer de nuevo en la misma jugarreta. Nos habíamos alejado del mundo, se ha desvirtuado la política".

Al hablar de sus comienzos dijo que "antes se discutía sobre el bien común de la sociedad, la verdad que yo no quería hacer política, era un odontólogo recién recibido, pero sin embargo me metí porque queríamos cambiar el país, terminar con las dictaduras, hubo que vivir esos duros momentos, pero todo se hacía de corazón, en función del bien común, no en función de discutir de quién iba a ser candidato en una lista, la política se discutía desde otro ángulo. Todo se ha ido desvirtuando, hoy hay poco debate, los partidos políticos, ninguno esta funcionando, en ninguno hay mesa de debate, de discusión, de construcción, de alternativas doctrinarias, no hay".

"El Estado ha crecido en forma monstruosa, la cantidad de ñoquis que hay es espantosa, lo que se hizo con el uso de la propaganda y publicidad del Estado, son cifras multimillonarias, pero aquí nadie dice nada. Por ejemplo el gobernador de la Provincia se está pagando su campaña presidencial con la plata de todos nosotros y en la Legislatura nadie discute eso".

"Al principio eran partidas específicas de propaganda y publicidad de las acciones de Estado, era muy controlable y eran cifras mínimas. Hoy se han tomado créditos internacionales, poniendo de garantía las regalías, para supuestamente obras de reinvidicaciones que no se han hecho y que nadie dijo nada, y que fueron la base para la campaña a senador del hermano del gobernador y hoy también para la campaña presidencial".

Se preguntó "¿Con qué se paga esto, con la venta de chanchos de una finca que se compró en Metán?. Hoy aparece como si fuera una actor de cine, con escenografías que son hasta hirientes, porque siendo una de la provincias más ricas, hoy es la más pobre del país, el PBI en Salta es el más bajo, los salarios son los más bajos, los trabajadores en Salta, la gran mayoría trabaja en negro, hasta el propio Estado tiene empleados en negro".

"Acá la plata se ha ido circunscribiendo a un grupo muy chico, muy reducido, que es una nueva oligarquía de políticos, sindical y empresarial".

Al referirse al aumento descomunal de los servicios señaló: "Cuando te empiezan a aumentar la luz, el gas, a todos nos duele. Pero cuántos años hemos estado pagando y subvencionando desde Salta la luz de Buenos Aires, eso no se discutió nunca, ahora se acomoda la cosa, pero les aumentan a ellos, pero también nos aumentan a nosotros, dónde están nuestros dirigentes o legisladores para defendernos, ahí tendría que haber estado el Gobernador con su equipo negociando, porque no podemos estar pagando lo mismo que se paga en Buenos Aires".

Agregó "cuál es el sentido que aquí la nafta cueste más cara, que el gas cueste más caro, no tienen ningún sentido".

Finalmente al hablar de sus comienzos dijo: "Cuando tenía 24 o 25 años le junté la juventud a Oñativia, estábamos con el furor de los hospitales gratis, la atención gratis, Oñativia, autor de la ley de medicamentos y uno de los autores intelectuales de la ley de seguro de salud, que nunca la pudimos poner en vigencia, ya decía en esa época que el hospital no es gratis, nada es gratis".