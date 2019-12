"La mayoría de los problemas terminan reventando en los municipios de forma injusta"

Es un reconocido empresario y político para el escenario salteño. En 1999 Bernardo Racedo Aragón fue nombrado director de Turismo de Salta y en 2000 asumió como secretario de Turismo, donde tuvo una destacada gestión. En el 2008 emigró a Tucumán donde estuvo al frente del Ente Tucumán Turismo; en 2015 y 2019 se presentó como candidato a intendente por el municipio de Yerba Buena -Tucumán-, obteniendo en ambas elecciones el segundo lugar. Racedo Aragón regresó a la provincia de la mano de Bettina Romero, quien lo nombró como coordinador de Planificación y Control de Gestión de la Municipalidad de Salta. Es un hombre clave dentro de la gestión municipal.

¿Por qué decidió regresar a la provincia a ocupar un cargo público nuevamente?

Acepté volver a Salta, con todo lo que eso implica en materia personal, porque creo que Bettina Romero tiene una visión para llevar adelante un proyecto de una ciudad mejor para los salteños. Salta es una ciudad que está muy vinculada al comercio. Aquí el 70% del turismo repercute en la ciudad. Ahí hay una visión importante sobre como mostrar la ciudad ante la gente que nos visita, pero no es el único eje. Se plantea muchísimo por hacer en el municipio para que contenga a todos los barrios. Salta tiene más de 300 (barrios) y cada uno de ellos con determinadas problemáticas. Bettina ha hecho un planteo en su campaña de llevar el municipio a los barrios con lo cual estamos tratando de descentralizar el municipio para que la gente, desde su barrio, pueda hacer tareas. En lo inmediato, a lo mejor, se lleva adelante con algún mecanismo más itinerante y en el futuro con un mecanismo más estable.

¿Hicieron un análisis de las urgencias que tiene el municipio?

Hoy estamos trabajando en lo urgente. Lo urgente tiene que ver con la fecha del año, tiene que ver con el orden de Navidad y Año Nuevo, con la prevención a las inundaciones donde estamos saliendo a limpiar la ciudad. Estamos generando todo el control que hace a las fiestas de fin de año. Eso es en la diaria; pero al mismo tiempo ya estamos terminando de armar la nueva estructuración del municipio. En estos diez días hemos puesto en marcha cada una de las áreas y ya hay agenda preestablecida en muchas, donde estamos viendo los tiempos en que van a bajar esta agenda y cómo la van a realizar.

¿Hay preocupación por el presupuesto nacional y que no lleguen los fondos para darles continuidad a las obras que habían comenzado con la gestión anterior?

Nosotros vamos a seguir buscando todos los recursos posibles a nivel provincial y nacional. Entendemos que (Gustavo) Sáenz en muchas cosas nos va a acompañar, porque acá estamos hablando mucho de un gobierno en conjunto entre Provincia y municipio. Tenemos mucha fe en eso. Por otro lado, estamos viendo cómo generar una contención económica y esto está pasando tanto en el Gobierno nacional como provincial, por eso esta propuesta que hemos hecho de actualización de las tasas con respecto al último año, donde estamos haciendo actualizaciones inferiores a lo que ha sido la inflación porque entendemos que la gente no está en una situación económica buena, pero sí hay que actualizar la tasa porque es el sustento para que funcione el mu nicipio.

Está al frente de la cartera de Planificación y Control de Gestión Municipal. ¿Cómo está desarrollando tu trabajo en estos días?

Hay una serie de impronta que está poniendo Bettina Romero en cuanto a la metodología de trabajo donde estamos tratando de trabajar mucho por objetivos y resultados. En esa mirada estamos analizando área por área del municipio, para ver en qué lugar está y dónde queremos estar. En ese proceso estamos en este momento, donde las metas las vamos poniendo en base al conjunto de miradas. Cuando hablamos de desentralización municipal empezamos área por área a ver cómo lo bajás y cómo se va a hacer el calendario durante ese tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo en las reuniones de gabinete es poner en práctica esta metodología, viendo los primeros resultados y empezando a bajar líneas.

Un problema histórico que tiene la ciudad y que cada intendente que asume intenta darle una solución es la venta informal que existe en el área centro de la ciudad. ¿Cómo van a trabajar esa problemática?

Acá hay una moneda que tiene dos caras, como siempre. Una es la gente que va a vender a la vía pública en cualquier condición y la presentación que se hace es que ante un 40% de pobreza que hay en Argentina, ante una necesidad laboral, acá encuentra una posibilidad de encontrar una salida y poder llevar el pan a la casa a través de la venta callejera o siendo mantero. Una cara de la moneda donde uno no puede mantenerse ajeno a esa realidad social. La otra cara de la misma moneda es el comercio donde cada vez hay más locales desocupados, una mayor recesión, donde lo encontrás al comerciante totalmente angustiado y donde ha tenido que llegar el Gobierno nacional hasta poner una cláusula de doble indemnización en los despidos de la gente anticipándose a que se puede producir un achique en las empresas, porque no le cierran los números y tiene que despedir gente. Entonces vos decís ¿a quién cuido? A las 8 mil familias que están de un lado o a las 8 mil familias que están del otro. La obligación de uno es el equilibrio. Entonces, en este equilibrio que pensamos cubrir y pensamos mantener, la realidad social nos va llevando todo el tiempo a tomar decisiones que son cambiantes, son distintas y estamos diciendo: pongamos un espacio donde pueda estar la gente que necesita trabajar, pero dejemos liberada la zona donde el comercio necesita también vender.

¿Es injusto que recaiga sobre la Municipalidad ese problema? Porque el costo político siempre lo paga el municipio y en realidad poco puede hacer para cambiar la realidad de esas personas.

La gran mayoría de los problemas terminan reventando o repercutiendo en los municipios de forma injusta. En definitiva, gran parte de la problemática que pasa en las ciudades tiene que ver con cómo viene la distribución de arriba para abajo. Entonces, vos a lo mejor tenés que arreglar 4 mil cuadras y tenés presupuesto para 500 y la tasa de impuesto más barata que se cobra es la tasa municipal. El vecino en definitiva lo que te dice es yo quiero salir de mi casa y encontrarme con una plaza, con el pasto cortado, con las calles asfaltadas, en buenas condiciones y que el basurero haya pasado todos los días. Vos empezás a ver los requerimientos que pide el vecino y lo que es la vida diaria termina siendo casi todo municipal. Tampoco puede el municipio ejercer muchas veces de control si no tiene el acompañamiento de la Provincia con el personal policial, así el municipio no tiene forma de responder. Entonces, yo sí creo que el trabajo tiene que ser en conjunto, creo que la responsabilidad no es solamente de uno sino de los dos.

Ya me contó qué es lo urgente que tiene el municipio. Para finalizar, ¿cuál es su análisis de cuál es el destino a largo plazo al que quieren llegar?

Bettina ya ha planteado en diferentes momentos las líneas generales que tiene su gobierno. Una de ellas es eficientizar el municipio, siempre con el empleado municipal como protagonista de ese cambio. Bettina está planteando que quiere un municipio eficiente, amigable hacia el vecino con la planta municipal capacitada para ello. Lo que vimos en todo este tiempo es cómo ayudar y colaborar para lograr una planta municipal más preparada, formada y entrenada, no porque no lo esté, sino porque queremos darles más herramientas para satisfacer al vecino. Por otro lado, creo que va a dejar su impronta en obras dentro del municipio. Hoy está evaluando esta lista muy grande de obras pendientes que tiene la ciudad. En tercer lugar, está mirando todo el mantenimiento que debe realizar la ciudad, en cosas que existen, pero a lo mejor hay que volver a invertir porque se han desgastado en el tiempo. Es el caso de la calle Balcarce, la plaza 9 de Julio o determinadas arterias. Por otro lado, hay lugares que tienen potencialidad que los quiere poner en valor como el Paseo Gemes o la plaza Alvarado. En cuarto lugar, este trabajo en equipo, con todos los sectores sociales, con mucha inclusión de la mujer y con llegada a los barrios.