Se detectan cada año más de 200 casos de tuberculosis

En los últimos días causaron preocupación y alarma social dos casos confirmados en colegios secundarios de la ciudad, pero desde el nosocomio local intentan llevar tranquilidad a la población asegurando que "es una enfermedad común y curable", marcando que "no debemos estigmatizar a quien la padezca". En la provincia los casos suman casi 860 cada año, siendo la mayoría de la zona de frontera.

La gerente del hospital San Vicente de Paul, Dra. Laura Moyano, dialogó con Radio A, luego de los trascendidos en el ámbito educativo de dos casos de tuberculosis (TBC) en instituciones de nivel medio. La profesional confirmó un caso en la Escuela de Comercio N§ 5091 Prof. Julio Cortés y se refirió también a otro caso detectado en el Colegio Secundario N§ 5023 ubicado en barrio 20 de Febrero.

"Estos casos de TBC no son una novedad para nosotros, porque se trata de una enfermedad que es endémica y está en Argentina desde siempre. No son los únicos casos. Si bien es una patología de la antigedad y por eso nos hace ruido, nunca va a desaparecer. Pero si el paciente se atiende a tiempo, es curable. Y ya no es tampoco una enfermedad de la pobreza, porque la mayoría de los casos se están dando en la clase media para arriba", comenzó explicando la médica.

El lunes, según informaron docentes de la Escuela de Comercio 5023, la jefa de Inmunología del hospital, Dra. Adriana Virga, se llegó hasta el establecimiento para informar que uno de los alumnos tuvo TBC, pero la sorpresa de la comunidad educativa fue que avisaron cuando el alumno ya se había curado, tras un mes de ausencia. Ante esto, la gerente dijo que siempre "mantenemos la identidad del paciente. Y si no hubo aviso antes o no se hizo el bloqueo, es porque recién se le detectó la enfermedad. Lo más seguro es que haya tenido otras patologías antes por las que el joven fue internado, y eso derivó en la TBC que se le encuentra hoy".

Recomendación

La médica informó también que la TBC "se contagia cuando permanecen más de 4 horas en un ambiente cerrado, junto a alguien que tenga esa enfermedad. En un ambiente abierto, el virus no dura más de 2 horas, por ello es importante mantener los habitáculos con alguna ventana abierta siempre, cuando haya mucha gente dentro", aconsejó.

Los principales síntomas son la tos continua (más de 15 días), transpiración constante y baja de peso. Moyano informó que en adultos es casi imposible que provoque la muerte porque, se supone, ya cuentan con el calendario de vacunación completo. Por el contrario, adolescentes y niños son los más propensos a fallecer a causa de esta patología por falta de anticuerpos, y por ello se priorizan los medicamentos y reactivos de laboratorios para ellos. "Ante los principales síntomas, lo mejor es hacer la consulta médica y no automedicarse. Siempre que sea tratado a tiempo hay cura, y una vez que el paciente inicia el tratamiento ya no hay probabilidad de contagio" recalcó la profesional.

Caso fatal y alarma en una escuela

La niña de 13 años concurría a la escuela 5059 del municipio de Aguas Blancas

La gerente del hospital, Laura Moyano, comentó que se organizó una reunión informativa el martes para explicar la situación sanitaria y llevar tranquilidad. Hubo padres y alumnos, aunque hubiese sido interesante que asistieran más padres.

De igual manera se entiende que muchas veces el horario es un inconveniente por motivos de trabajo, por lo que se quedó en el establecimiento la Dra. Adriana Virga realizando estudios a los alumnos y dará una segunda charla para los que no estuvieron presentes el martes. “Explicamos simple y claro, evacuamos todas las dudas, los papás entendieron perfectamente bien y quedaron mucho más tranquilos, aunque algunos insistieron en el tema de la fumigación y otros en el control de todos los alumnos.”

El examen físico dura aproximadamente unos 20 minutos. Si se considera necesario, si está con problemas respiratorios se pide radiografía y análisis PPD; hay que tener en cuenta que cuando el médico pide una placa es porque lo considera realmente necesario, ya que se irradia a una persona.

Reiteró que la enfermedad está presente y no solo en la zona norte, sino también en la provincia y el país. “Es antigua y sigue estando presente, no podemos erradicarla pero sí podemos concientizar en cuando a los recaudos, síntomas, tratamiento y cómo evitar contagiar a otros.”

Alejandra Rueda, de 13 años, vivía en Peña Colorada y fue diagnosticada el lunes 7 de octubre y ante la gravedad del caso fue derivada a Salta, donde falleció a los pocos días. Personal de salud confirmó que en ese paraje hay 5 personas con tratamiento de tuberculosis.

La adolescente asistía al colegio 5059 de Aguas Blancas, institución educativa donde asisten 400 alumnos y trabajan 50 docentes.