Un edil asumió su decimoquinto mandato en el Concejo Deliberante

El edil Nicanor Terraza, a principios de diciembre, renovó su mandato como miembro del Concejo Deliberante de Campo Santo. Lo hizo junto a otros cuatro nuevos ediles por un período que se va a extender hasta fines del 2021, con la particularidad de que con esta nueva asunción, suman 15 los períodos ininterrumpidos en los cuales ocupa una banca como concejal. Cuando complete este nuevo mandato, habrá sumado 30 años formando parte del poder legislativo municipal. "Estoy dando inicio a mi 15§ mandato con 14 períodos ya cumplidos que son muchos. Son 30 años como concejal y es algo que debo agradecer a la gente, porque en cada elección vuelve a confiar en mi capacidad para estar al frente del sector legislativo. Estoy muy agradecido con mis vecinos de Cobos, con los habitantes del lote San Martín, de Betania, que siempre me están dando el apoyo necesario como para que renueve mi banca dentro del Concejo", expresó Terraza.

Sobre sus inicios en la política dijo que "yo comencé desde joven siendo activista dentro del Partido Justicialista, acompañé a mi compadre Roberto Sarsur. Con él aprendí mucho sobre política antes de asumir por primera vez. Justamente él me dio la posibilidad de formar parte de una lista en el año 19991. Tuve la suerte de ser candidato por primera vez y ser elegido. Desde entonces sigo formando parte del Concejo Deliberante y jamás perdí una elección en Cobos de donde soy oriundo. Trato de trabajar con la toda la sinceridad posible y la gente me conoce; cuando me piden algo y digo que sí siempre cumplo, pero cuando sé que no es viable digo que no, aunque se enojen, pero hay cosas que no puedo resolverlas. Por lo general la mayoría de las cosas que la gente te pide son resorte del Ejecutivo. Muchos confunden los roles; nosotros no ejecutamos obras públicas, nuestro trabajo es legislativo y tampoco somos Acción Social, pero sí podemos gestionar. En ese sentido hice siempre un gran trabajo y cuando piden mi ayuda no miro de quién se trata, solo pienso en intentar resolverle el problema. Yo creo que a base de esa gestión sigo en política, porque es difícil mantenerse 15 mandatos. Hay que tener mucho tacto político", manifestó Terraza.

En otra lista

Sobre estas últimas elecciones hizo un párrafo aparte, debido a que tuvo muchos inconvenientes para poder participar. "Ganar una elección nunca fue fácil, siempre encontrás palos en la rueda, especialmente en estas últimas elecciones, porque mi lista había desaparecido del Juzgado. Tuve que dedicar todo el tiempo en solucionar este problema, aparecí en otra lista a solo 15 días de las elecciones. Hasta el día de hoy no sé como mi nombre apareció en esa nueva lista, ni siquiera me acuerdo quién fue mi segunda candidata, no pude hacer ninguna reunión, no hice campaña, a último momento aparecieron volante míos, tuve que hacer una campaña corta y gasolera, por eso digo que fue la gente que me conoce la que me volvió a dar su voto de confianza. Por lo tanto debo redoblar mis esfuerzos en estos dos años y quiero salir por la puerta grande".

Para el edil con sus 63 años cumplidos, ser nuevamente candidato dentro de dos años ya no es una opción, aunque seguirá ligado a la política, "Creo que llega un ciclo que debe cerrarse, pero no creo que me aleje de la política, solo pienso que mi ciclo como concejal estaría cumplido. Treinta año es mucho tiempo. Yo soy vecino de Cobos y me gustaría que alguien de esa localidad me reemplace, porque es necesario tener a un cobeño dentro del Concejo, por ser una localidad tan alejada del pueblo. Hay tiempo para preparar un candidato para las próximas elecciones. Para mantener la confianza de la gente creo que la sinceridad es el arma más importante, aunque la respuesta no sea la que ellos esperan".