Tucanychaya, una propuesta afianzada en el circuito del cancionero nacional

“Nuestra propuesta es una marca totalmente afianzada e impuesta en el cancionero y en el circuito del folclore nacional”, aseguraron Ramón “Chayita” Barrionuevo y Luis “Tucán” Peretti, quienes cristalizan el dúo Tucanychaya.

“Estamos celebrando los nueve años de carrera artística, con alegrías y tristezas, con halagos y sinsabores, pero con saldo altamente positivo. Los inicios nunca son fáciles, los caminos se entorpecen a menudo, claramente pudo más el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, y la perseverancia. Imponer el estilo lleva su tiempo, y nosotros logramos el objetivo. Nuestra música se ganó un lugarcito dentro del folclore nacional, y eso nos llena de orgullo, sobre todo porque nos interesa llevar la bandera de Salta a cada rincón del país”, añadió Barrionuevo.

“Creo que en la música no hay secretos, componer nuestras propias canciones nos ayudó a ir superando etapas, más aún cuando los temas impactaron para bien en el público. Nos emociona cuando la gente canta con nosotros en las actuaciones. Estas vivencias se potencian cuando ocurren en lugares alejados de nuestra provincia. Eso nos clarifica que las composiciones van ganando terreno, y en consecuencia nuestra imagen también va logrando un mejor perfil. Siempre dicen que hay que sembrar para luego cosechar, y eso nos pinta de pie a cabeza. La seriedad y el compromiso laboral, jamás escapó de nuestro vocabulario”, dijo a su turno Peretti.

“En un principio, pocos apostaban al proyecto Tucanychaya, pero el tiempo fue el mejor juez. El color de las voces fue una de las claves para alcanzar una excelente comunión con el público. El repertorio y las canciones también fueron un impacto importante. Recorriendo tantos caminos pudimos compartir nuestra música con distintas agrupaciones y plasmarlas en videos, tarea que se seguirá aplicando para la difusión de los temas”, agregó “Chayita”.

El ingenio, la creatividad y el talento, también se fueron plasmando en los materiales discográficos.

“Contamos con dos discos grabados en los mejores estudios y con fabulosos productores de Argentina. Ahora, tenemos muchas canciones sueltas y nuevas que ya pronto saldrán a la luz. Recientemente estrenamos la zamba ‘Ay ay penita’, que la grabamos con los chicos de Canto 4. La verdad que nos sorprendió en gran medida la aceptación de la gente. La pueden encontrar en nuestro canal de Youtube: Tucanychaya Folklore”, acotó “Tucán”.

La gente puede seguir a estos artistas por Facebook, Instagram y Twitter, con el nombre de tucanychayafolklore.

El dúo se identifica con un estilo tradicional y ellos mismos resaltan que lo simple es lo mejor.

Solo basta echar un vistazo para vislumbrar la correcta relación que mantienen estos folcloristas “El ensayo no es solo cantar, es también compartir con el grupo. Estoy convencido de que gran parte del éxito depende de la relación humana”, aseguró “Chayita”.

