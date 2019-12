Confirman que Evo se reunirá en Orán con sus dirigentes

Dirigentes de primera línea del MAS que definirán los nombres de los candidatos por el espacio político que lidera el expresidente de Bolivia Evo Morales se reunirán en San Ramón de la Nueva Orán. La elección de la ciudad norteña estuvo a cargo de los propios dirigentes bolivianos quienes dos semanas atrás recorrieron junto al senador nacional por Salta, Sergio Leavy, y miembros de cuerpos consulares de Bolivia y otros países vecinos, las ciudades de Tartagal y Orán. Allí se definió que sea esta última la sede del encuentro.

Leavy en diálogo con El Tribuno precisó: "Recorrimos junto a autoridades del MAS el norte de la provincia y finalmente ellos mismos, por una cuestión estratégica, decidieron que el encuentro del que van a participar en principio unos 800 dirigentes provenientes de todos los departamentos (provincias) de Bolivia se realice en Orán. Lo que interpretaron es que a quienes tienen que viajar a nuestro país les es más sencillo ingresar por el paso internacional Bermejo-Aguas Blancas. Si la reunión se realizaba en Tartagal, quienes hubieran tenido más facilidades para ingresar por Salvador Mazza serían los dirigentes del oriente boliviano como Santa Cruz de la Sierra y la idea es facilitarle la llegada a la mayor cantidad de gente" explicó Leavy.

La reunión tendrá como principal objetivo "determinar en base al consenso quiénes serán los candidatos a ocupar los diferentes cargos, pero la fecha no ha sido confirmada porque en Bolivia tampoco se definió el cronograma electoral, de manera que no habría mayor urgencia desde el nombre del candidato a presidente y todos los que le siguen". Como se van a definir gobernadores y alcaldes se espera reunir a alrededor de 800 dirigentes, pero no se tiene previsto realizar actos de ninguna naturaleza, explicó el legislador nacional salteño.

El encuentro del MAS "seguramente se extenderá por un par de jornadas y si bien se prevé que pueda venir mucha gente de Bolivia a verlo a Evo Morales, no hay nada organizado para un acto, al menos no por el momento" explicó Leavy.

La integración eléctrica

Una de las obras que quedó suspendida desde la renuncia de Morales a la presidencia, fue la obra de integración eléctrica "Juana Azurduy" mediante la cual Bolivia tenía previsto venderle a Argentina energía eléctrica proveniente de la planta ubicada en la localidad de Yaguacua, Yacuiba. La obra registra avance del 75% y está financiada por el Banco Central de Bolivia.

A consecuencia del intenso calor y el mayor consumo en lo que va de la semana solo en General Mosconi se registraron 7 cortes de energía eléctrica. La puesta en funcionamiento de la línea puede abastecer el consumo de ciudades como Tartagal, Orán y otras aledañas y aparece como solución al histórico problema del suministro.