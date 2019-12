El desentierro del Carnaval ya es motivo de discordia

Confirmado hasta en el nombre. El Desentierro Provincial del Carnaval 2020 lo organiza la Municipalidad de Rosario de Lerma y se desarrollará el domingo 12 de enero en el predio de Buen Retiro, con bandas en vivo, encuentro de copleros y comparsas.

A pesar de las advertencias de los organizadores del otro desentierro del Carnaval que se desarrollará en Cerrillos, que la comuna rosarina no puede utilizar el nombre de fantasía para el evento porque está registrado a nombre de la familia Hoyos, iniciadores de este mega evento popular, el intendente de Rosario, Enrique Martínez, anunció que no echará para atrás la realización del espectáculo porque "es un evento popular" y no una marca registrada.

"El evento se hace sí o sí, estamos trabajando para que sea mejor que los desarrollados en estos años. Apuntamos a conservar tradiciones populares, no a un negocio personal". Con estas palabras, el jefe comunal se refirió a la polémica desatada por los dos desentierros, el mismo día, a la misma hora, pero en diferentes localidades.

De modo que la comuna de Rosario de Lerma comenzó la promoción del evento carnestolendo.

La fiesta estará amenizada por grupos de la talla de Coroico, Gaby Morales, Guinda, Los Hermanos Aguilera, Los del Cerro, Chano y sus Tropicales y la actuación de los ganadores del predesentierro.

Se promete harina, albahaca y papel picado para la ocasión. También se hizo hincapié en grupos folclóricos que resaltarán la ceremonia del Pujllay y las coplas escritas para la fecha por poetas y compositores de vieja data, en una representación colorida del acervo cultural del norte argentino.

Por el nombre y apellido de este evento, no hubo inquietud sobre su registración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). "Lo que hace Rosario es parte de la tradición no un negocio personal", la acotación del jefe comunal pareciera que apunta al Centro de Imagen Hoyos, organizadores hace 20 años del Desentierro del Carnaval que ahora se trasladó a Cerrillos y pareciera una seria competencia para el otro desentierro que se realizará en Rosario de Lerma.

El lunes pasado, El Tribuno publicó la noticia de los dos eventos y la polvareda mediática se originó entre la familia Hoyos y el intendente Martínez. "Nos fuimos de Rosario de Lerma por falta de apoyo. Pusieron como excusa que la recaudación total la necesita el municipio. Nos pareció desacertado porque lo que hacemos nosotros es netamente promoción cultural, no es recaudación para pagar sueldos", manifestó Mirko Hoyos.

¿Una cuestión de Estado?

En Cerrillos ordenaron darle todo el apoyo a la celebración.

En medio de la polémica, los dos eventos se transformaron en una cuestión de Estado en ambas ciudades.

En Cerrillos, con gabinete incluido, la intendenta Yolanda Vega ordenó el total apoyo al Desentierro Nacional del domingo 12 de enero, el mismos día y a la misma hora del anunciado en Rosario de Lerma. El predio ya estaría designado y la cartelera del evento en Cerrillos será de lujo. Aunque no dieron a trascender la lista de la cartelera, dicen que habrá artistas de nivel nacional.

Por su parte en Rosario de Lerma, se estima la llegada de 20 mil personas al predio rosarino de Buen Retiro, el lugar en donde hace 20 años, los anteriores organizadores utilizaban para el otro desentierro.

Desde las diez de la mañana el Pujllay iniciará su largo periplo carnavalero en Rosario de Lerma. La ceremonia, tendrá rituales ancestrales y paganos, y contará con espacios para estacionamientos y fondas.