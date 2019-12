“Tenemos la consigna de solucionar el tema de falta de agua en San Martín” 

Hay una gran expectativa en el área que quedó a cargo de Sergio Camacho. El ingeniero civil fue ministro de la Producción durante la gobernación de Juan Carlos Romero y ahora Gustavo Sáenz lo puso al frente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia.

Bajo su órbita quedaron los organismos de Obras Públicas, Planificación, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Aguas del Norte y la Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico. Todas dependencias claves dentro de la impronta de gestión que busca el nuevo gobernador.

En diálogo con El Tribuno, Camacho brindó un panorama sobre el alcance que pueden tener las expectativas que sobre él se generaron.

¿En qué situación encontró la provincia en cuanto a infraestructura, en términos generales?

En todas las áreas, Salta es una provincia periférica, estructuralmente pobre, con una gran cantidad de necesidad de infraestructura y con un presupuesto que a lo largo del tiempo ha ido teniendo menos representatividad en este ámbito. En ese sentido, vamos a hacer el esfuerzo de ser muy eficientes en el gasto, en el contexto de un país que tiene muchas dificultades. De hecho, deberíamos ya conocer el Presupuesto nacional, pero recién estará en abril y, por ende, el provincial, y seguirá lo mismo hacia los municipios. Salta es una provincia que tiene necesidades profundas de infraestructura, más que hablar para atrás, a mí me interesa plasmar lo que me encomendó el gobernador Gustavo Sáenz, que es llevar adelante un plan absolutamente federal y aplicar un presupuesto federal, con una fuerte visión en lo social y siendo una herramienta vital para el desarrollo de la producción.

¿A qué se refiere cuándo habla de una visión social, a qué tipo de infraestructura alude?

En lo general, ya sea la infraestructura vial, de vivienda, sanitaria, de electrificación rural. Hay una gran brecha de diferencia entre los habitantes que disponen de la infraestructura sanitaria, eléctrica y de caminos y los que no la tienen. Entonces, ahí el objetivo es social. También la regularización dominial de los asentamientos, la construcción de núcleos húmedos, la posibilidad de trabajar sobre terrenos con infraestructura y que la gente tenga acceso. Hay una cantidad de cosas que permiten achicar la brecha y las diferencias sociales entre ciudadanos.

Tal como dijo, Salta está atada a que se elabore un Presupuesto nacional, pero mientras tanto la Provincia continuará los primeros meses de 2020 con los proyectos de obras incluidos en las previsiones presupuestarias para este año. De ese plan de trabajo, ¿qué falta terminar o qué es lo prioritario?

Hay un número importante de obras en prosecución, que son obras que se iniciaron y no terminaron, pero no porque estén atrasadas sino porque su plazo de ejecución en general excede un año. Hay entre un 30 y 40 por ciento de lo que se prevé para el Presupuesto provincial de 2020 que está en prosecución de obra. Y estamos trabajando en un plan de obras que buscamos que sea federal y de alto impacto y con la visión de consensuarlo con los representantes de cada lugar. El Gabinete de Infraestructura ya está haciendo ese plan y seguiremos juntándonos con legisladores e intendentes de modo de priorizar las obras que sean las más necesarias y, además, tener un orden de prioridad. También confiamos mucho en la capacidad de gestión de nuestro gobernador en la posibilidad de conseguir fondos nacionales no previstos en el presupuesto para la aplicación directa en esas obras.

¿Y cuáles serían las obras prioritarias que ya se tienen en vista, ya sea que estén presupuestadas o se planifican para más adelante?

Tenemos la consigna de solucionar el tema del agua en el departamento San Martín. Hablamos de una obra de gran envergadura, hay que tener proyectos, buscar financiamiento y tener la escala adecuada, además de las distintas obras que también van tendientes a dar soluciones parciales en este caso a lo que es el tema de falta de agua. El gobernador tiene un objetivo que es el Paso de Sico, la salida a los puertos del Pacífico y, por lo tanto, la culminación de la pavimentación de la ruta nacional 51. Desde el punto de vista no solo turístico sino también productivo, trabajar sobre la ruta nacional 40, que une Cafayate con Cachi, Payogasta y La Poma y todas las localidades intermedias. La resolución del problema hídrico del Valle de Lerma, conjuntamente con la ruta nacional 68 hasta Moldes. Son como grandes obras y después tenemos previsto alrededor de 60 obras en todo el interior de la provincia que tiene que ver con saneamiento, es decir con agua, cloacas, con aumentar la fuente de provisión o mejorar la distribución del servicio y la mejora en el tratamiento de líquidos cloacales y demás. Tenemos proyectos que tienen que ver con el tratamiento de las rutas provinciales. Hace dos días iniciamos un nuevo consorcio de pavimentación en la zona norte de la provincia que lo integran ocho municipios, con una planta que existía pero la pusimos a funcionar y que ya está funcionando y que va a permitir avanzar en la pavimentación de calles de esos municipios articulando, obviamente, con la empresa Aguas del Norte porque debemos tener las cañerías reparadas para que no haya después pérdidas de agua y que la inversión sea eficiente.

Mencionó tres rutas nacionales, pero no la 9/34, que es una de las cuentas pendientes que dejó la anterior gestión nacional de gobierno...

La ruta 9/34 tiene ya un proyecto, cuando yo hablo de la ruta 40 es porque estamos trabajando en el proyecto, el de la 9/34 ya está listo, aunque tuvo la dificultad en Metán y Güemes en cuanto a las circunvalaciones que tenían previstas. Lo que se logró por el momento es la eminente ejecución de un proyecto Crema (contrato de reconstrucción y mantenimiento) que va desde San Pedro (Jujuy) hasta Pichanal, y desde ahí hasta Aguas Blanca. Y ya será tarea de los legisladores y el gobernador gestionar la inclusión del proyecto del año que viene, al menos parte de la traza de la nueva ruta nacional 9/34.

Por lo que usted dice habrá un importante trabajo de gestión de recursos nacionales, ¿cómo avanzarán en ese sentido?

Sin duda que el gobernador Sáenz tiene una política muy abierta en ese sentido, para gestionar y trabajar junto con los legisladores, pero también a nivel del Ejecutivo provincial. Ya demostró en la Municipalidad de Salta su gran capacidad de gestión para conseguir obras que no tienen que ver con partidas que son coparticipables sino que presentando proyectos, Nación puede llevar adelante obras dentro de planes como pudieron ser el Plan Hábitat y el Plan Belgrano. La clave es estar atentos, tener listos los proyectos y llegar primero a la fila.

¿Se está analizando tomar algún crédito internacional para obras, cómo los que se gestionaron para el Fondo de Reparación Histórica o el Plan Bicentenario?

Por ahora, lo que estamos haciendo es darle magnitud y escala a los grandes proyectos, como por ejemplo para la solución del problema del agua en San Martín, que de antemano será seguramente compartida con legisladores e intendentes de la zona y una vez que eso esté culminado, que no falta mucho tiempo, ya será definición del gobernador cómo iniciamos la gestión de los recursos. Obviamente que el organismo de financiamiento internacional está atento a que podrá ser una vía, como la otra también pueden ser todos estos planes que Nación tiene con el interior del país, como el Plan Belgrano y demás, habrá que ser lo suficientemente ágiles para poner un poco en cada lugar y de ese modo conseguir la mayor cantidad de obras para la provincia.

Desde las cámaras constructoras locales plantearon preocupación por la falta de nuevos proyectos de viviendas. Según la gestión provincial anterior había unas 3.000 viviendas sociales en carpeta para construir, ¿se piensa ampliar esa base?

Junto al gobernador y el titular del IPV (Gustavo Carrizo) ya estuvimos reunidos con la ministra de Vivienda y Hábitat de la Nación (María Eugenia Bielsa), hablándole de las necesidades, del déficit habitacional que tiene la provincia y quedamos en mantener otras reuniones para llevar una cantidad de proyectos para acceder a no solo esta nueva visión que tiene el Gobierno nacional que se resume en el nombre del Ministerio sino también a la posibilidad de desarrollar terrenos con infraestructura donde la gente pueda construir su propia vivienda y también el desarrollo de núcleo húmedos y pequeñas soluciones habitacionales que pueda hacer que sea mayor la cantidad de gente beneficiada. Hay que tener presente que el desarrollo e inversión de viviendas tiene que ver con el Presupuesto nacional así que estaremos muy atentos y estamos trabajando en la generación de un banco de proyectos para no correr atrás del presupuesto disponible, sino de que el proyecto esté antes y poder demandar presupuestos para la construcción de viviendas.

Trabajadores tercerizados de Vialidad Provincial denunciaron que 27 intendentes se quedaron con parte de los sueldos que la Provincia les había transferido a las comunas para que les paguen, ¿se piensa cambiar la modalidad de contratación de este sector?

Le di instrucciones al titular de Vialidad para que tengamos una intervención muy activa en cuanto al control y la ejecución de esos contratos, no solo desde el punto de vista de la operación en sí, esto es de la ejecución de las tareas que se hacen y el control de las tareas, sino también del control administrativo con lo cual sin duda que va haber una intervención distinta de Vialidad de la Pro vincia con los municipios.