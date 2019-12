La elección del gerente del San Bernardo llegó a la Justicia

Un puñado de trabajadores que se presentó como representante de diferentes áreas se reunió ayer en la entrada del hospital San Bernardo para reclamar sobre supuestas “irregularidades” en la elección de gerente que se celebró en octubre pasado. Por esta denuncia ya hicieron presentaciones en la Justicia. El cirujano Horacio Mdalel, quien también fue candidato a la gerencia, presentó un recurso de amparo ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a cargo del juez Marcelo Domínguez.

El magistrado espera un informe de la junta electoral para resolver el pedido de impugnación. “Es triste que se haya llegado a sede judicial cuando se podría haber resuelto antes en sede administrativa. Nosotros acataremos lo que diga la Justicia”, indicó el médico que se desempeña en accidentología.

Mdalel fue el primero en realizar observaciones cuando la junta electoral publicó el 10 de octubre la terna de los cinco candidatos a gerentes. “Observé que dos de ellos no reunían los requisitos”, contó en las puertas del hospital. Allí, elevó una nota a la junta electoral y también al Ministerio de Salud. “La junta electoral no argumentó nada y rechazó que cometió un error”, aseveró.

El Estatuto de Organización y Funcionamiento del Hospital Público de Autogestión San Bernardo, aprobado por Decreto Nº 3602/99, manda en su artículo 13 que “es requisito específico poseer estudios de posgrado en gerenciamiento de servicios de salud o experiencia demostrable de no menos de dos años en cargos similares”.

“El doctor (Pablo) Salomón (el más votado de la primera minoría) y Paco Leaños (el votado en cuarto lugar) son excelentes personas y profesionales. No es algo personal, pero no reúnen los requisitos para ser gerentes, sí para ser jefes de guardia. Pero la jefatura de guardia no implica administración hospitalaria, para la cual se necesita conocer de ciencias contables, de ciencias jurídicas, de administración como ciencia aplicada a nosocomios. Necesita conocer de finanzas y otras cuestiones que a los médicos no nos enseñan en la facultad; por lo que lo tenemos que conocer a través de posgrados. Por eso la ley exige estos requisitos fundamentales para la administración”, explicó el médico.

El 25 de octubre, 1.698 trabajadores del nosocomio eligieron entre cinco candidatos. El más votado resultó el doctor Pablo Salomón con 500 votos, luego el médico oftalmólogo Darío Flores sacó más de 310 votos. Ramón Albeza, actual gerente del hospital, tenía 276. En cuarto lugar quedó César Paco Leaños, que sumaba 71 y por último Horacio Mdalel, que tenía menos de 30 votos.

Las elecciones de octubre dejaron entrever una división en el principal nosocomio de la provincia. Entre los cinco candidatos a gerente están por un lado Leaños y Salomón a quienes se les impugnó su participación, y por otro, Albeza, Flores y Mdalel, que solicitaron una audiencia con el Ministerio de Salud.

Según Mdalel, Salomón representa la minoría y la mayoría está representada por él y sus colegas afines “con otros sectores independientes llegamos al 60 por ciento”, aseguró el médico. Según indicó, no solo se cuestiona el proceso electoral, sino que también se plantean dos modelos diferentes de gestión. “Nosotros defendemos la salud pública y gratuita, y el doctor Salomón dijo en los medios que tienen importantes empresarios interesados para aportar capitales. A mí me parece una aberración lo que dijo. El concepto de privatización o de introducción de capitales privados es muy peligroso, más si tiene posibilidad de tomar ciertas decisiones por fuera del gobierno porque el hospital es de autogestión”.

También se cuestionó que en la visita al hospital de la ministra de Salud, Josefina Medrano, se haya realizado con Salomón, siendo que el gobernador debe elegir entre los tres más votados a través de proyectos de gestión presentados. “Los proyectos de manejo el hospital aún no fueron presentados y él ya se presenta como futuro gerente”, indicó una trabajadora.

“La junta electoral nos tomó de ignorantes. La gente lo eligió perfectamente, pero lo que nos molesta es que la junta lo puso a participar no teniendo los requisitos que debe tener”, indicó José Serrano.

Críticas a una visita

La ministra de Salud, Josefina Medrano, visitó el jueves el hospital San Bernardo. Si bien desde prensa de la Gobernación se encuadró la actividad como una más del recorrido que realizó la funcionaria por diferentes nosocomios desde que asumió, los trabajadores pusieron bajo la lupa la visita. La ministra realizó el recorrido con el doctor Pablo Salomón, pero, advierten, aún no es gerente y la elección está impugnada.