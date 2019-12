VIDEO Flavio Mendoza, muy duro con Gasalla: “Te sigo hasta la tumba, y falta poco”

El fuerte enfrentamiento que habían tenido lugar hace 15 días, cuando Antonio Gasalla afirmó que Flavio Mendoza había “comprado un nene” y el coreógrafo lo tildó de “viejo resentido y mala leche”, parecía haber quedado atrás. Sin embargo, el comienzo de la temporada de verano pareció reactivar el encono del jurado del BAR de ShowMatch contra su colega.

Todo comenzó cuando en diálogo con Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América, le preguntaron a Flavio por las cartas documento que le había enviado a Gasalla a través de su hermana, Adriana, quien hace las veces de su apoderada legal. “Esto lo tiene que decir el señor Antonio Gasalla en televisión. Como tuvo tan ligeramente sus palabras en televisión, tiene que pedir disculpas ahí. Esto lo van a manejar los abogados, el señor Pierri con mi abogada, y también lo tengo a Burlando con esto”, sostuvo el coreógrafo.

“Lo único que yo le deseo a cualquier persona de este planeta es que pueda tener el amor tan grande que yo conocí después de ser papá. Con eso te digo todo”, agregó, mientras sostenía a su hijo Dionisio en brazos.

“Ya está, ¿entendés? Obvio que tendría que pedir disculpas, que sería lo más normal y se evitaría toda una cosa. Yo en esto de lo legal nunca llegué a algo terrible con un juicio, y si tiene que llegar a algo mucho más fuerte, y si tiene que haber algo de dinero, esa plata va a ser para Fundamind, para nenitos en situación de calle; no es que lo quiero para mí ni me interesa. No lo necesito, gracias a Dios soy un tipo que le agradezco a mi país que me deja trabajar y hacer todo lo que hago”, profundizó.

“Quiero que me recuerden como una buena persona y creo que estoy haciendo un todo un camino para llegar a eso”, remarcó luego, algo a lo que se aferró uno de los panelistas del ciclo para preguntarle cómo cree que lo recordarían a Gasalla.

“No sé, yo no te podría decir eso porque tuve una muy mala experiencia. Entonces todo lo que diga va a ser negativo. Pero tampoco me voy a quedar enganchado ni voy a hacer la cosa mediática de responderle a una persona que no me ofendió a mí, sino que ofendió a un niño, a un bebé. Meterse con algo tan puro y sano como es un nene, eso habla de la persona. Tampoco quiero seguir la pelea mediática en televisión, de eso se va a encargar el abogado. Si bien Pierri contestó la carta, va a tener que seguir contestando”, se explayó.

Y, cuando todo parecía que quedaba ahí, cerró con una fuerte frase cargada de ironía. “Yo me banco todas, a mí me puede decir cualquier cosa. Pero con el nene, no. Te sigo hasta la tumba, y falta poco”, sentenció.

“Es humor, chicos. ¿No era todo humor? Yo hago Un estreno o un velorio. ¿Por quién se creen que el espectáculo se llama Un estreno o un velorio?”, concluyó.