Gatti: “Confío en cada uno de los jugadores”

Luego del receso de fin de año con las festividades de Navidad y Año Nuevo, el plantel de Salta Basket volverá a las prácticas el sábado 4 de enero próximo, a las 10, en el estadio Delmi. Los Infernales comenzarán a pesar en su próximo rival: Independiente de Santiago del Estero, se enfrentarán el jueves 9 de enero en el Delmi. Tras una primera fase plagada de giras y partidos Los Infernales dejaron su histórica huella y van por más. El entrenador en jefe del plantel, Esteban Gatti, vertió algunos conceptos de lo ocurrido hasta el momento y lo que vendrá.

“La primera fase del torneo nos encontró con un calendario ajustado por la Liga Sudamericana de Básquetbol (LSB) y la posterior clasificación a las semifinales de ese certamen, algo impensado. Por ende, tuvimos mucho tiempo de viajes y partidos y poco de entrenamientos. Tuvimos que ajustar detalles en videos o en la cancha, previo a cada encuentro”, apuntó Gatti.

Con el primer título conseguido por Los Infernales en la edición pasada del Súper 4, el representante salteño tenía la gran oportunidad de disputar la Súper Copa y no la desaprovechó, también la ganó para obtener el segundo título en su insipiente e intensa historia. Título que le valió la chance de disputar nada menos que la Sudamericana 2019, donde atravesó sin sobresaltos invicto la primera fase para meterse en semifinales donde cayó en los tres encuentros frente al campeón de la liga tras un doble agónico sobre la chicharra. Pasos que no hicieron más que agigantar la imagen y el prestigio de Los Infernales para escribir las páginas más importantes del básquet norteño y el deporte de la provincia.

Mientras eso ocurría en la esfera internacional, los infernales no debían descuidar la Liga Argentina y así lo hicieron. Sin la regularidad esperada, lograron mantener un importante invicto en casa con cinco triunfos y dos derrotas.

En la ruta y como suele ser en este tipo de competencias tan largas y exigentes la historia fue otra, Salta obtuvo dos victorias una contra un rival de fuste como San Isidro- y perdió en cuatro ocasiones. “No hay una sola razón, muchos son los condimentos que hicieron que no podamos mantener el nivel en todos los juegos”, expresó el DT.

Para la segunda fase, que arrancó en Salta el 7 de diciembre pasado, el representante norteño fue el equipo con más partidos en diciembre cinco-, inicio de la competencia donde comenzó con un triunfo frente a Rivadavia, un rival que ya conocían, y una gira para el olvido. De los cinco partidos Salta ganó dos y perdió el resto, sin embargo, se mantiene expectante en la tabla de la Conferencia Norte.

“Tenemos para corregir momentos de desconcentración, normal por la gran cantidad de partidos, y la rotación de todo el equipo. Pero queremos ser un equipo intenso los 40 minutos y la única forma de llegar a eso es con un equipo largo y en Salta Basket todos pueden aportar lo suyo. Confío en cada uno de los jugadores que tenemos: su solidaridad, compañerismo y entrega”, manifestó Gatti, y agregó: “Para ser un equipo sólido tenemos que seguir trabajando en eso y así poder llegar a un nivel de rendimiento bueno que nos ubicará en el mejor lugar posible de la tabla”.