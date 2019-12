Vanesa Gottifredi, el camino para convertirse en la "Mujer de la Ciencia" 

La doctora Vanesa Gottifredi, jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora principal del Conicet, ganó el Premio Nacional L’Oréal-Unesco “Por la Mujer en la Ciencia” en octubre pasado.

La distinción, que contó con el respaldo del Conicet, tuvo como objetivo distinguir la excelencia científica y estimular la participación de las mujeres en ese ámbito.

La salteña se graduó como química en la Universidad Nacional de Salta, obtuvo un doctorado en biología humana en la Universidad “La Sapienza” de Roma, Italia, y completó sus estudios posdoctorales en biología celular y cáncer en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Luego regresó y puso en marcha su laboratorio en la FIL.

Los estudios de Gottifredi han apuntado a identificar estrategias de adaptación y evasión de las células malignas al ataque de la quimioterapia para mejorar la eficacia terapéutica de estos tratamientos.

Pero también lidera proyectos que orientan el desarrollo de novedosos fármacos para diferentes tipos de cáncer y que sean capaces de actuar sobre células malignas sin afectar a las células sanas del paciente.

“Pretendemos evaluar el potencial de estos fármacos en muchos modelos celulares, lo que generaría un grado de confianza en cuanto a la posibilidad de extrapolar los resultados a pacientes. Esperamos poder proponer alternativas que podrían avanzar a modelos preclínicos en el mediano plazo”, afirma la científica, quien en 2015 ganó el premio Houssay otorgado por el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Luego, en 2017, obtuvo el premio Friedrich Wilhelm Bessel concedido por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, y a fines de agosto del año 2018 se quedó con el Premio Ben Barres que otorga “eLife”, una organización sin fines de lucro fundada en 2011 por el Instituto Médico Howard Hughes, de Estados Unidos, la Sociedad Max Planck, de Alemania, y el Wellcome Trust, del Reino Unido.

Gottifredi participa de un consorcio de varios laboratorios, que cuenta con financiación público-privada de la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) y la Secretaría de Ciencia, que logró recientemente identificar fármacos con buen potencial para eliminar selectivamente células de mama y ovario asociados con mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2.

En el 2004 recibió un subsidio de Inicio de carrera de la Fundación Antorchas con el que empezó sus tareas de investigación en el país. En el año 2007 accedió por concurso de antecedentes a la posición de Directora de proyectos en la Fundación Instituto Leloir y desde ese momento lidera su grupo de investigación que se concentra en el análisis de mecanismos moleculares que participan en la síntesis de ADN lesionado. Ha publicado más de 40 trabajos en revistas internacionales con referato, todos concernientes al estudio de los procesos que promueven la transformación celular.

Talento femenino

Si bien Vanesa recibió varios reconocimientos en el pasado, no esconde que el Premio L’Oréal UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” es un galardón que buscó con total perseverancia.

“Una de las razones que me hizo buscar ese reconocimiento, tal vez la principal, es que me atrae la idea de convertirme en referente en temas de género”, dijo en una entrevista brindada al sitio Cronista.com. “Estoy convencida que el talento femenino puede contribuir a mejorar el mundo, no solo desde un aporte creativo, sino también por un involucramiento de líderes femeninas en la toma de decisión. En el sistema científico somos más las mujeres que los hombres. Solo el 11% de los rectores de universidades son mujeres, pero las secretarias académicas son el 50%. Necesitamos ser más visibles y asumir papeles de liderazgo”, concluyó la salteña.