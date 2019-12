Funcionario chocó a un manifestante en Cafayate y lo golpearon 

Pese a que una decena de máquinas de distintos organismos provinciales y de Nación trabajan en el río Chuscha para evitar nuevos desbordes, el descontento social en Cafayate no se pudo contener y anoche hubo incidentes luego de una manifestación contra las autoridades locales, a las que les reclaman por la falta de obras en el curso de agua.

Se vivieron momentos de tensión luego de que un funcionario arrollara, aparentemente sin intención, a un vecino que se cruzó delante de su auto para cerrarle paso.

Los hechos ocurrieron cuando los vecinos llegaban a la casa del secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Ignacio Caron, (quien es vecino además del intendente Fernando Almeda), en calle Quintana.

Ante la presencia de los manifestantes, el funcionario intentó retirarse del lugar a bordo de su automóvil, pero fue interceptado por un grupo de personas. Fue entonces cuando el vehículo terminó arrollando a un hombre.

Ante esta situación, los manifestantes atacaron a Caron y rompieron el auto. Minutos después, llegó una ambulancia que trasladó al vecino, llamado Pedro Guevara. Según se informó, sufrió una policontusión con posterior alta médica.

Por su parte, Caron fue llevado en calidad de demorado a la subcomisaría de la localidad de San Carlos.

Testigos presenciales afirman que en el lugar el funcionario renunció en forma verbal a su cargo en el municipio.

En la causa interviene el fiscal de turno.

Minutos antes, la marcha de los vecinos se había concentrado frente a la Municipalidad de Cafayate. Exigían ser recibidos por el intendente Fernando Almeda. No obstante, fue la secretaria de Gobierno Mabel Quipildor quien salió a atenderlos.

Pero los vecinos insistían con dialogar con Almeda y, ante la negativa, se dirigieron al domicilio particular del jefe comunal, que está junto a la casa de Caron, donde se registraron los principales incidentes.

Una vez que la ambulancia retiró al manifestante herido, algunas personas atacaron la casa de Caron a pedradas y luego la protesta volvió a concentrarse frente al edificio municipal, adonde intentaron ingresar, sin éxito por la intervención de la Policía.

Anoche, a las 0.25 los manifestantes se desconcentraron del puente del río Chuscha, donde hoy se volverían a concentrar a las 10 para marchar hacia la Municipalidad. Esperaban que finalmente los reciba el intendente Almeda.



Obras para evitar desbordes

El río creció el sábado a la noche y hubo 30 evacuados. Mientras preparan un proyecto para presentar ante la Nación con el objeto de gestionar la obra que traiga una solución de fondo a los desbordes del río Chuscha en Cafayate, diez máquinas de organismos provinciales y nacionales trabajan en el cauce del curso hídrico para controlar evitar nuevos desbordes.

Por ahora ( y hasta el cierre de esta edición) la situación está controlada. Sin embargo, la cota del río permanece estable y el pronóstico del tiempo no es alentador: se esperan más lluvias para las próximas horas.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, confirmó a El Tribuno que en la localidad vallista la situación está controlada pero que se trabaja incesantemente para evitar nuevos desbordes del río Chuscha.

En su rol de coordinador del comité de Emergencia, Pulleiro señaló que como consecuencia del desborde ocurrido en la noche del sábado hubo daños en las viviendas de ocho familias, las cuales están siendo asistidas y en plantaciones y granjas de ganado de pequeños productores.

Pulleiro explicó que, por protocolo, mientras la situación climática permanezca bajo control es la Municipalidad local la que dirige el operativo de contención en la ciudad, aunque asistida por las distintas áreas del Gobierno provincial que integran el comité de emergencia.