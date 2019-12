A partir de las 16 de ayer, referentes de organizaciones feministas salteñas comenzaron a congregarse en el monumento a Güemes para grabar en un video la performance "Un violador en tu camino", que nació en Chile como una expresión en contra de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de ese convulsionado país contra las mujeres y se está replicando en ciudades de todo el mundo.

Decenas de mujeres con los ojos vendados se unieron para repetir la coreografía y la canción que compuso el colectivo feminista del vecino país Lastesis, que impulsó este movimiento contra la violencia machista en medio de las protestas sociales que sacuden a las instituciones del otro lado de la Cordillera de los Andes.

"La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú", son las frases más conocidas de la canción que se está convirtiendo en emblema feminista y que resonó en el Monumento a Gemes.

Florencia, referente de la productora audiovisual salteña Patas Flacas, expresó que esta propuesta surgió luego de la convocatoria internacional en reclamo por las acciones de carabineros en Santiago de Chile. Entre las entidades feministas que se sumaron en Salta estuvieron El Socorro, Murgas y Grupos Afros y Efímeras. También se plegaron representantes de la comunidad trans.

Luego de la grabación al pie del cerro San Bernardo, las mujeres se reunieron para intercambiar experiencias. Nicol, una residente chilena en Salta que llegó hace 7 años, contó: "Me enamoré de un salteño y me vine para acá porque en Chile no era posible vivir". Recordó que, cuando dejó su país, no podía conseguir trabajo y tenía una deuda en la universidad que no logró pagar. Aseguró que en Argentina la gente también "sobrevive", en relación a la situación económica que atraviesa el país.

"Participo para hacer fuerza junto a la mujeres de Chile y Bolivia", expresó Juliana, integrante de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir.

Muy emocionada por el encuentro, Marta Soria dijo que se sumó a la convocatoria para apoyar a las minorías. "Cuando era chica, el tema de los abusos y violaciones intrafamiliares era normal. Los abusos del primo a la prima, del hermano mayor a la menor eran solapados por los mayores, porque había que defender a los hombres de la casa", expresó Marta. Destacó que el pedido es que no se libere a más violadores.

La mujer afirmó que falta mucho para que en Salta se haga justicia contra los pederastas y femicidas. "A la vuelta de mi casa vive un pederasta, con el riesgo de que abuse de mis nietos. Debemos tener castigos más fuertes", agregó.

Fernanda, de Punta Arenas, Chile, expresó que el Gobierno de su país no los está escuchando y agradeció el apoyo de las mujeres salteñas. Afirmó que las marchas y las protestas en las calles seguirán.

Al cierre de la convocatoria, Sivil Bravo destacó que se sumaron a este llamado también por sus hijas y hermanas. "Ojalá que la violencia contra las mujeres se termine", manifestó.

Chile, en crisis

Las protestas contra la violencia machista en Chile se multiplican, mientras las agrupaciones feministas buscan difundir lo que ocurre y trabajan para lograr el apoyo internacional.

"Muchas mujeres detenidas en las protestas dejan ver cómo los carabineros y el Estado usan la violencia sexual para sembrar miedo y que las mujeres no se expresen ni ejerzan su derecho a protestar", señalan desde el colectivo Lastesis, creador de la canción y la performance "Un violador en tu camino".

Sus fundadoras son Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, originarias de Valparaíso, en el centro de Chile.

En medio de las protestas sociales contra la política económica de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de ese país ha presentado del 17 de octubre al 25 de noviembre, 79 querellas por violencia sexual contra manifestantes. A esto se suman 369 denuncias por torturas y tratos crueles.

Repercusión mundial

Desde el pasado viernes, la performance de denuncia contra los abusos que sufren las mujeres chilenas durante las protestas a mano de los Carabineros se replicaron en distintas ciudades del mundo. Hasta el momento, ya se sumaron las agrupaciones feministas de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Turquía República Dominicana, Argentina, Colombia, México y también Nueva York, Estados Unidos.

En México se repitió la intervención en varias ciudades, desde Monterrey hasta Oaxaca. También la bailaron en el Zócalo (el centro neurálgico de la capital) y en uno de los municipios del país (y del mundo) más peligroso para ser mujer: Ecatepec. En Twitter, la Red Denuncia Feminicidios de México, un organismo que busca denunciar, evidenciar y visibilizar la violencia, los femicidios y las desapariciones en el país, compartió la coreografía, interpretada por estudiantes de preparatoria.