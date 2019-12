Robaron tableros y grandes sectores quedaron sin alumbrado público

Una serie de actos delictivos cometidos por personas malintencionadas dejó sin luz a varios sectores del alumbrado público del acceso sur de la circunvalación Sudeste. Desde hace una semana, los tableros que comandan las luminarias que se encuentran en la calle fueron vandalizados.

La empresa Lusal se dio cuenta de los hechos debido al relevamiento que hacen los operarios por la zona. El jueves 28 de noviembre se registró el primer incidente. Durante el recorrido nocturno, se relevó un sector sin luz en la autopista de circunvalación, entre las rutas provinciales 26 y 21.

El sector afectado por el robo del tablero fue de aproximadamente un kilómetro y toda la zona quedó sin iluminación. El equipo de Lusal verificó que el tablero de alumbrado público 888, que comanda las luminarias de la autopista, no funcionaba.

Los operarios constataron que la caja fue forzada y habían roto el candado de seguridad, accediendo al interior del tablero donde sustrajeron la totalidad de los materiales eléctricos.

Por otra parte, también fue sustraída la acometida del tablero que corresponde a Edesa, por lo que se realizó el reclamo correspondiente ante esta empresa.

Los días 30 de noviembre y 3 de diciembre se repitieron los actos de vandalismo. Esta vez se vieron perjudicados los tableros 871 y 872, ubicados en el acceso sur, dejando aproximadamente dos kilómetros de la zona sin iluminación.

Por las maniobras realizadas se puede afirmar que las personas que vandalizaron el tablero poseen conocimiento técnico, ya que existe un alto riesgo de electrocutarse en la manipulación de los aparatos. Desde la empresa ya realizaron la denuncia policial en la comisaría de barrio Limache y el reclamo a Edesa, por los daños en la acometida de alimentación.

El Tribuno se comunicó con Emilio Tuñón, director general de la empresa Lusal, y expresó que desde hace una semana se vienen registrando estos incidentes, por lo que deducen que pueden ser cometidos por un mismo grupo de delincuentes que conocen qué materiales son los que están robando.

"Desde la semana pasada nos han desvalijado los tableros del alumbrado público. Se robaron dos durante la semana pasada y uno ayer (por el martes). Todos por la misma zona, más allá de que destruyen todo y se roban todas las protecciones, las térmicas, dejan zonas sin iluminación porque hasta que nosotros podemos reactivar todo pasan unos cuantos días, ya que hay que rehacer todo un trabajo junto con Edesa", expresó el directivo.

Elevado costo

Reponer un tablero como los que son utilizados para controlar la luminaria pública es costoso. Desde la empresa calculan que ponerlo en funcionamiento nuevamente puede costar más de 100 mil pesos.

"Sale tan caro porque cortan los cables y vos tenés que hacer nuevamente la tirada. En el alumbrado público no se puede yapar un cable con otro. Entonces sin contar la mano de obra estamos arriba de los 100 mil pesos. Son cosas que tienen valor, por eso pensamos en un robo, pero además te vandalizan las conexiones. Ayer (por el martes) dejaron cortados todos los cables para ir seguramente a sacar todo el tablero completo", expresó Tuñón.

El gerente de la empresa remarcó que a ese trabajo delictivo lo tiene que realizar alguna persona que tenga conocimientos técnicos, porque el riesgo de electrocutarse es elevado.

"Tiene que ser una persona que tenga conocimientos eléctricos, no hace falta que sea un experto. Todo lo que es cableado siempre es codificado por color y por ingreso del cable. El que sabe eso es suficiente, por eso no hace falta que sea un especialista, pero que sí que tenga conocimientos técnicos", expresó.

Cada tablero abarca una cantidad de luminarias que cubren una zona que supera el kilómetro y están ubicadas sobre la vía pública. Cuando se produce un problema con esas cajas, toda la zona afectada queda sin luz.

Es por eso que los tableros se encuentran bien protegidos. Están cerrados con candados, precintos y tienen advertencias de seguridad eléctrica; sin embargo, son accesibles porque se pueden alcanzar y están a la vista de todos. Por lo general están instalados al costado de la ruta. En la ciudad de Salta hay aproximadamente 900 tableros instalados.

"Estos tipos de delito son como por temporada, ahora han visto que pueden acceder a los tableros, robar todos esos elementos y que no es tan complicados, entonces ahora lo hacen como modalidad. Para mí es la misma gente que está tras esta modalidad", remarcó.

Tuñón expresó que la solución "no está en las manos" de la empresa, y que depende de la Policía hacer una investigación y averiguar qué fue lo que pasó. Además de realizar el patrullaje que siempre es necesario.

"Hemos hecho las denuncias policiales. Inclusive la denuncia de ayer (por el martes) no la quisieron tomar porque estaban abocados a otro caso y no tuvieron tiempo, así que no pudimos asentarla. A nosotros no nos queda otra que dar intervención a la policía, hacer la denuncia correspondiente y luego ir a reparar el daño porque no podemos hacer otra cosa", finalizó.