Polémica por manuscritos de Borges que quieren donarle a Alberto Fernández para hacer un museo

A través de un tuit, Alberto Fernández anunció que se reunió ayer con el empresario farmacéutico Alejandro Roemmers, quien le ofreció una donación de 6.000 libros y manuscritos del escritor Jorge Luis Borges, con los cuales se creará el "Museo Borges". Inmediatamente se desató la polémica ya que la exesposa de Borges, María Kodama, aseguró que los manuscritos que Roemmers ofrece donar al Estado "son robados”.

"El escritor y empresario Alejandro Roemmers me ofreció donar al Estado argentino más de 6.000 libros y manuscritos de Jorge Luis Borges de su colección", dijo Fernández en su cuenta de Twitter. "Con ese aporte vamos a crear el Museo Borges, en homenaje al hombre más grande en las letras que ha tenido nuestro país", reveló Fernández.

El anuncio del presidente electo, Alberto Fernández, de crear un "Museo Borges" desató hoy una polémica con la albacea del escritor, María Kodama, quien advirtió que la institución ya existe, se mostró "indiferente" a la iniciativa y denunció que los manuscritos ofrecidos por el empresario Alejandro Roemmers son "robados".

Respuesta y polémica



El abogado Fernando Soto, quien representa a María Kodama como viuda y albacea de Jorge Luis Borges, advirtió hoy que "Borges no dispuso en vida de sus manuscritos" en relación a los cuestionamientos sobre el origen de los libros y manuscritos que el empresario farmacéutico le ofreció al presidente electo Alberto Fernández en carácter de donación el Estado nacional.

"No sabemos qué hay en la colección ni tengo constancia de las piezas, pero lo que sí sabemos es que Borges no dispuso en vida de ningún manuscrito, puedo dar fe de que nunca regaló ni donó alguno", dijo a Télam Soto, en referencia al anuncio de la donación de "seis mil libros y manuscritos" que darán forma a un nuevo "Museo Borges".

Ante ello, Kodama respondió, según algunos medios de comunicación apenas horas después, que entre los materiales ofrecidos por el empresario había "cosas robadas" que una exempleada "sacó de la casa".

"Son todas cosas robadas, son todas cosas que esta señora (en alusión a Epifanía "Fanny" Uveda de Robledo, la histórica empleada doméstica de la familia Borges) sacó de la casa", señaló Kodama.

En un breve diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la viuda de Borges dijo que le "resulta indiferente el anuncio, cada uno hace lo que quiere y nadie respeta nada; este país es así".

A su vez, Soto indicó a Télam que "es absolutamente seguro que Borges jamás dispuso de esos bienes materiales, por eso es verosímil sospechar que puede haber manuscritos comercializados ilícitamente o de mala fe, como ocurrió en colecciones de todo el mundo".

Alberto Fernández y Alejandro Roemmers

El abogado agregó que "ahora queda definir cómo continuar con esta situación" y adelantó que "una de las posibilidades" podría consistir en solicitar que "Roemmers acredite el origen lícito de esos manuscritos".

Roemmers, además de ser un empresario vinculado a la industria farmacéutica, dirige la Fundación Argentina para la Poesía y es autor de "El regreso del Joven Príncipe", novela incluida en el programa de lectura para escuelas porteñas por disposición de Esteban Bullrich cuando estaba al frente del ministerio de Educación de la Ciudad.

Con el reciente anuncio de la "creación del Museo Borges", la relación con el peronismo del autor de "La fiesta del monstruo" (cuento que pareciera aludir al propio Juan Domingo Perón) suma un nuevo desencuentro.

La fundación

"No me va ni me viene (el anuncio). La obra de Borges siempre estuvo aparte de toda política", dijo Kodama y recordó que "ya existe un Museo Borges", administrado por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, en la casa donde vivió la familia del escritor, entre 1938 y 1943 en Anchorena 1660.

Allí, se exhibe parte de la biblioteca del autor de "El aleph", su colección de bastones, cuadros, condecoraciones, fotografías, facsímiles, homenajes y obras originales, entre otros materiales.