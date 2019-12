Gallardo: "El 9 de diciembre se va a festejar toda la vida"

Marcelo Gallardo aseguró que los festejos del domingo luego del partido ante San Lorenzo en el primer aniversario de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca en Madrid en el 2018 va a durar para siempre porque fue "un logro histórico y eterno".

“Con el tiempo será más grande el recuerdo y lo que vivimos, y el hincha lo va a disfrutar en la fiesta y se va a repetir todos los 9 de diciembre para toda la vida”, confío el entrenador de River que insistió que luego de eso no hay nada más. Y, agregó que “ahora también somos conscientes de todo lo qué pasó, pero cuanto pasen los años se hará más potente y si bien ya lo es hoy, este logro histórico y eterno tiene una magnitud y una potencia que va a durar siempre”.

En cuanto a su continuidad y las palabras del presidente Rodolfo D’Onofrio, quien aseguró que seguirá hasta el 2021, el Muñeco respondió con un gesto de enojo: “Nada para decir, ya hablé con Rodolfo y sabe lo que siento, él veces se siente atacado y tiene que contestar pero sabe lo mismo que saben ustedes, no hay nada para decir”.

En cuanto a San Lorenzo, partido previo a los festejos, dijo: “Es un clásico duro, importante, lo tenemos claro y los jugadores lo saben. Que será difícil y hay que estar con la claridad para poder jugar y no distraernos del festejo posterior. Si ganamos terminamos arriba y estamos ahí, con un partido menos, es una gran oportunidad”.

Además, respondió a los elogio de Carlos Tevez: “Creo que más allá de sus palabras es un reconocimiento a la gestión en estos años y la hacen todos los rivales, porque se logró una representación de lo que es River para todo el fútbol argentino y digo lo de siempre, es importante habernos sostenidos en el tiempo y eso tiene un valor y se agradece”.