Alfredo Tapia: "Los edificios hoy deben adecuarse a las nuevas estructuras familiares"

Le Corbusier, uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y también de los más influyentes del siglo XX, decía que “Arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones, que queda fuera y más allá de las cuestiones constructivas. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas y el de la arquitectura es deleitarnos”.

La amplitud de este concepto es, justamente, el que sustenta AFT Arquitectos, estudio de arquitectura multipremiado, reconocido a nivel internacional y con obras impactantes en la Argentina y otros países, que formaron en 1995 Gastón Atelman, Martín Fourcade y Alfredo Tapia. Ahora desembarcan en Salta por primera vez convocados por el Grupo MDay para concretar emprendimientos y, en ese sentido, El Tribuno dialogó con Alfredo Tapia.

¿Qué perspectivas observa AFT en Salta?

Salta y el norte son mágicos, y además de conocer la región como turista y tener amigos profesionales de esta provincia, esta vez nos conectamos con Magdalena Day, quien se interesó en un proyecto específico como desarrollo inmobiliario, al mismo tiempo que nos interiorizamos sobre su trabajo en la provincia.



La calidad de expertos y trayectoria en la materia despierta mucha expectativa y, entre otros proyectos, el del Malba los marcó particularmente...

Todo ese proyecto es difícil de replicar. Primero porque fue un concurso de arquitectura internacional en el que participaron más de 450 trabajos y coincidió con la Bienal de Arquitectura 1997 que permitió, en plena convertibilidad, traer conferencistas y a la vez miembros del jurado que eran primera línea y a la vanguardia de la arquitectura del momento. La realidad económica del país permitía trabajar con equipos, tener accesos materiales y a la tecnología del primer mundo. En suma, el proceso del concurso, los integrantes del concurso y el contexto económico y que se materialice el resultado del concurso, algo que no es demasiado común porque hay proyectos extraordinarios que no se concretan, implicó que siendo muy jóvenes siguiéramos trabajando juntos. Pero además fue un aprendizaje gigante y de una intensidad irrepetible.



A partir de entonces el devenir fue imparable...

Cada proyecto nuevo genera un entusiasmo enorme, y si bien hoy podemos decir que “no” a algunas cosas, como equipo miramos esa veta que implica un desafío.

La nueva mirada de la arquitectura es la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Acaso se plantea ahora una nueva tendencia?

La personalidad del arquitecto sigue siendo muy importante, pero tiende a hacerse a un lado, se hace más horizontal y asume un rol comprometido con lo social y la comunidad. Debe responder a una suma de estímulos y resolver en relación a las políticas, normativas, gustos, desafíos todos que se apoyan en el trabajo de diseño, que es el más importante, pero que ahora se basa en comunicar el proceso para que el resultado sea la solución más simple a los problemas más complejos que se puedan presentar. Aún en proyectos simples, como estudio lo encaramos con cosas nuevas que se pueden mejorar y lograr un edificio más eficiente, sustentable, cómodo, atractivo y adaptado a las nuevas familias y formas de vivir. Las estructuras sociales se modificaron y si bien la arquitectura de hace un siglo funciona bien, siempre hay lugar para encontrar innovaciones.

Y adaptarse también a lo cultural y al lugar donde se construye...

Cada edificio debe “hablar” de su tiempo y su lugar, responder al contexto integralmente. No se trata de una obra del arquitecto artista, sino una respuesta específica a lo que en cada espacio se necesita. Esa es la forma que nos gusta trabajar.

A días de la asunción de un nuevo gobierno, ¿influye ese cambio en su trabajo y les plantea un desafío mayor?

Influye mucho porque nuestra actividad, en general, depende de ciclos largos. Cualquier edificio mediano o una casa, requiere un mínimo de dos años y los vaivenes económicos tienen mucha incidencia, porque se habla de inversiones importantes. Por eso buscamos adaptarnos a las circunstancias. Hoy, el mercado inmobiliario está muy afectado porque requiere financiamiento, en tanto otros sectores, como el tecnológico que exporta servicios, tienen alta demanda al verse favorecidas por el tipo de cambio.

En países con estabilidad económica hoy se construyen viviendas económicas, muy cuidadosas del medio ambiente y accesibles. Es algo que no se observa en la Argentina...

Es un fenómeno netamente económico, efectivamente. El crédito hipotecario desde el Estado prácticamente no existe y si buen hubo un par de intentos como el crédito UVA, por los vaivenes de la economía termina ahogando a los que lo tomaron. Los desarrollos inmobiliarios de viviendas, a todo nivel, los llevan adelante firmas privadas para un segmento que puede pagar en menos años. Existe en el país una demanda enorme de viviendas, pero si no se pueden financiar en diez o quince años, son inviables.

Depende de un contexto económico general estable y de crédito.

¿Cómo se manejan con las obras en el exterior?

En los casos de países como Emiratos Árabes, Abu Dabi o Dubái, fue complejo porque el fin de semana en Medio Oriente es viernes y sábado y el domingo empieza la semana. Sumado a unas siete horas de diferencia, no fue fácil comunicarse con Argentina. Esos casos fueron de mucha intensidad en todo sentido, pero es extraordinario conectarse con lo cultural y, al mismo tiempo, con los resultados. No todo es tan global, ya que importa mucho el contexto y esto es válido para cada lugar.

¿Dónde está desarrollando proyectos AFT actualmente?

Tenemos una oficina en Buenos Aires y otras en Córdoba, y estamos trabajando con proyectos en esas dos provincias, y además en Salta, Santiago del Estero, Panamá y México. Con mis socios y un equipo mínimo de 25 profesionales, nos complementamos en el trabajo con especialidades e inclinaciones personales cada uno. A Salta llegamos a través de la firma MDay, que a la vez vio nuestro trabajo en México que les gustó y nos pusimos en contacto.

Por último, ¿qué sugerencias para los jóvenes a punto de recibirse de arquitectos o que comienzan a buscar su lugar?

Aunque suene a lugar común, esto se trata de encontrar emocionalmente lo que cada uno puede percibir que disfruta. Y como en cualquier profesión, tiene estrecha relación con lo que apasiona.