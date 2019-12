Macri: "Vamos a defender las cosas que hemos logrado"

"Vamos a defender las cosas que hemos logrado", dijo Mauricio Macri durante el masivo acto de apoyo, acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y su compañero de fórmula en las elecciones, Miguel Ángel Pichetto

"Gracias, queridos argentinos, por estar hoy acá", fue lo primero que dijo Macri, que primero saludó a la multitud desde el balcón de Casa Rosada, y luego se subió a un escenario armado frente a la Casa de Gobierno.

"Este corazón ya es más de ustedes que mío. Gracias por acompañar estos cuatro años de transformaciones. Gracias porque han entendido que todos tienen que ser protagonistas. Y una mención especial para las mujeres que se han movilizado estos años. Están más presentes que nunca", dijo el mandatario.

"Los miro, los siento, los escucho y lo único que hago es reconfirmar de qué estamos hechos los argentinos: de puro corazón y fuerza. Son momentos de emociones muy distintas y las compartimos. Sentimos tristeza por no poder seguir trabajando en esas reformas del país. Pero no tenemos que estar angustiados, será un paso más de aprendizaje y crecimiento porque estamos acá todos juntos", expresó.

Macri dijo que es para él una "inmensa alegría" ver a "tantos argentinos que quieren cambiar la historia". Según el presidente saliente, "cada vez son más" los que quieren un país distinto. "Somos muchos, y estamos cada vez más juntos para defender a la Argentina, en caso de que alguno la quiera abusar", advirtió.

Mensaje a Fernández

Luego le habló a su sucesor, Alberto Fernández: "Él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva".

El Presidente también apuntó a la futura vicepresidenta, Cristina Kirchner, aunque sin nombrarla, que el lunes pasado declaró por primera vez en el juicio oral de la causa Vialidad.

"Todos los argentinos queremos colaborar y salir adelante, pero no son negociables nuestras libertades. Queremos una Justicia independiente, que se base en las pruebas y no en los discursos políticos", pidió Macri.