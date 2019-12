Los Magos ganaron “El Gordazo” 2019

En Universitario RC sigue la temporada de seven. Primero se jugó la vigésima edición del Seven de la Nubes y el fin de semana pasado fue el turno del Seven de los Gordos, el número 12 en el historial.

El Gordazo es una competencia de juego reducido donde los planteles están formados por primeras líneas, los más pesados en un equipo de rugby tradicional. En esta nueva edición participaron, además del anfitrión, Tucumán Lawn Tennis, Cardenales, Zenta de Orán, Los Perales y Suri, ambos de Jujuy, dos equipos de Alta Gracia, otro de Córdoba, Old Lions de Santiago del Estero, más Jockey y Gimnasia.

Cada club participó con un nombre particular y no el tradicional. La copa de oro la ganaron Los Magos (Tucumán Lawn Tennis), la de plata fue para Fiki 7’s (Cardenales) y la de bronce fue para Slow Motion (Alta Gracia).

Otra de las particularidades del torneo organizado por Universitario es que premia al equipo más pesado. En esta ocasión ese reconocimiento se lo llevó la fusión Zenta-Tartagal que llevó el nombre Boom Nena 7.

Los torneos de seven continuarán el próximo sábado con el torneo interno de rugby y jockey donde participarán las divisiones juveniles y mayores. Al rugby se jugará desde las 12 y al hockey a partir de las 14.30.