Manejar en ojotas está permitido pero es un riesgo

La normativa municipal no prevé ninguna sanción, multa, en torno al calzado específico para conducir.

Hace unos días, un conductor mendocino, Diego Paredes, compartió en su muro de Facebook la foto de una multa por 720 pesos. "Cuidado con la nueva ley que salió. No conduzcan ni de sandalias ni de ojotas miren lo que me pasó a mí", expresó en su posteo. Ocurrió en la localidad Jesús Nazareno del departamento Guaymallén. La publicación generó gran polémica en las redes sociales. En Salta, no rige ninguna prohibición con respecto al calzado para los conductores pero desaconsejan usar los que pueden salirse o trabarse.

En Mendoza desde el año pasado está prohibido manejar con ojotas. La medida es parte de la reglamentación de la nueva ley provincial de seguridad vial que busca reducir los siniestros viales.

Según el decreto reglamentario 326 de la ley provincial de seguridad vial 9.024, en su artículo 19 inciso C, los conductores "deberán hacer uso de calzado apropiado para el manejo y control total de los pedales de embrague, freno y acelerador del vehículo a su mando. Se entiende por calzado apropiado aquellos de tipo cerrado o que, siendo abiertos, sujeten la parte anatómica dorsal, plantar y lateral, con suela antideslizante que permita la sujeción a la goma de recubrimiento de los pedales".

Aunque el monto de la infracción a Paredes era de 1.200 pesos, tuvo un descuento del 40% por pago voluntario.

En Salta

Ante el intenso calor, muchos salteños tienen la costumbre de usar ojotas y sandalias, no solo en sus casas sino también en la calle. Tras el caso de Mendoza surgieron interrogantes sobre si se puede manejar con este tipo de calzado en Salta.

La normativa municipal no prevé ninguna sanción ni multa en torno a los zapatos que se deben usar. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Ricardo Villada, explicó: "Nuestra normativa no contempla sanciones sobre el calzado que utiliza la gente al conducir. Lo mismo ocurre con la normativa nacional. Por ende no hay infracciones".

Sin embargo, destacó que, en materia de seguridad vial, "se recomienda la utilización de un calzado que esté adherido al pie cuya suela preferentemente sea de goma ya que muchos zapatos, al no tener planta de goma se resbalan y son motivo de accidentes", recalcó.

Concientización

Inspectores de tránsito informaron que en el curso de manejo que se dicta para obtener la licencia de conducir se difunde que manejar un vehículo en ojotas no es conveniente y consideran importante que se concientice en los medios de comunicación al respecto para prevenir accidentes de tránsito.

"Siempre vemos personas circulando en ojotas y les informamos que no es conveniente pero queda en ellos tomar la recomendación y proteger su vida", sostuvieron.

Por su parte, Villada destacó que los peritos tienen en claro "que muchas veces el calzado suelto como las ojotas, chancletas, sandalias o bien estar descalzo representa un riesgo y no es recomendable con relación a la seguridad vial, pero no constituye motivo de una sanción".

También aconseja no conducir con tacos. "El problema es que se pueden trabar entre los pedales. Si bien ahora ya hay vehículos con caja automática (con dos pedales: acelerador y freno), el hecho de que en la mayoría de los vehículos haya tres pedales puede hacer que sea muy dificultoso manejar con tacos", explicó.

"Los tacos muy altos complican el manejo de los pies al conducir para maniobrar. Si ya solo al caminar muchas veces generan torceduras de tobillo y caídas, imaginen al conducir. Son inseguros", agregó.

Para el caso de las motocicletas también recomiendan evitar estos calzados, además de siempre llevar el casco protector.

"Si bien predominan maniobras con las manos, también hay maniobras con los pies como los cambios y el freno. No hay regulación que prohiba pero desde la Subsecretaría de Tránsito se recomienda el uso de calzados adherentes, flexibles y seguros a la hora de conducir vehículos", insistió el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta.

Avances en el protocolo

El Ministerio de Seguridad, la comuna y jueces del Tribunal de Faltas se reunieron en el marco de un convenio de cooperación en materia de seguridad vial. Expresaron su visión y recomendaciones sobre las retenciones de vehículos y licencias de conducir. “Se habló sobre la necesidad de un protocolo específico, es decir, una enumeración de los casos, como se realiza la retención, dónde se traslada el vehículo y los costos, para que exista una unificación en los controles. Vamos a avanzar en la redacción de ese protocolo”, indicó Villada.