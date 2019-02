Es hora de alentar a Salta Vóley esta noche

Hoy más que nunca, Salta Vóley necesita ganar y buscará hacerlo en casa. Por primera vez desde que arrancó la Liga A2 de Vóley el equipo salteño se presentará en Salta, en el microestadio Delmi, desde las 21.30, frente a Tucumán de Gimnasia, por la zona B.

Salta Vóley jugó los primeros cuatro partidos como visitante y no pudo ganar ninguno de ellos, pero sí alcanzó a sumar dos puntos que le permiten ilusionarse con enderezar la campaña.

El jueves el equipo dirigido por Cristian Ventura visitó a Jujuy Vóley y perdió por 3 a 2 en un partido parejo, que lo tuvo arriba en varias ocasiones. De hecho, Salta Vóley ganó el segundo set por 27 a 25, luego de perder el primer juego por 25 a 19. En el tercer set, los jujeños se pusieron arriba una vez más por 25 a 17 y el cuarto capítulo volvió a ser para la visita, por 25 a 22. En el tiebreak, Jujuy Vóley logró volcar toda su experiencia para quedarse con el triunfo, ganando el quinto parcial 15 a 12.

Posiciones: Policial de Formosa es el líder con 12 puntos en la zona B, seguido por Jujuy Vóley con 7, Tucumán de Gimnasia con 5, Paracao con 4, San Martín y Salta Vóley con 2 unidades. Próximos partidos: hoy, San Martín vs. Paracao; mañana, Jujuy Vóley vs. Tucumán de Gimnasia y Policial vs. Paracao.