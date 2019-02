Necesitan ayuda para ir al mundial de robótica

Cinco chicos salteños representarán a la Argentina en el RoboCup 2019, en Sidney-Australia, una competencia mundial que se realiza todos los años en diferentes países y al que accedieron tras obtener el primer puesto en la competencia nacional, a fines del año pasado. No obstante, la participación de los representantes salteños está condicionada a que puedan conseguir el dinero para costear los gastos de pasajes y alojamiento para formar parte del certamen.

El equipo conformado por Nicolás Muñoz, Joaquín Argañaraz, Manuel Gorjón y Elías Lamas está clasificado para participar, como representante de Argentina, de la Robocup 2019 en la categoría Junior, para chicos de secundaria. El grupo formará parte del certamen denominado Robocup Rescue, a través del cual deben diseñar un robot que atraviese un circuito y rescate elementos que simulan ser víctimas. Una vez programado, el robot debe ser capaz de llegar hasta el lugar y rescatar solo a las víctimas que se encuentren con vida, diferenciadas del resto por el color.

Los chicos llegaron hasta esta instancia internacional, donde se medirán con equipos de 40 países potencia en la materia como Japón y Alemania, luego de imponerse en la instancia nacional, denominada RoboLiga, organizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), con el auspicio del Senado de la Nación, competencia que se realizó en Buenos Aires el 10 de noviembre del 2018.

El triunfo en la instancia nacional, si bien otorga el derecho a participar del certamen mundial, no aporta ningún tipo de ayuda económica. Por esa razón, el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada -donde los chicos aprenden sobre robótica-, junto a sus padres, iniciaron una serie de gestiones ante instituciones y organismos nacionales y provinciales para gestionar apoyo económico para solventar el viaje del equipo integrado por los cuatro chicos, un suplente (Martín Cardozo) y dos docentes mentores. En promedio, estiman que para costear pasajes, estadía y gastos durante seis días, desde el 2 al 8 de julio, necesitan unos 100 mil pesos por persona.

La profesora y Coordinadora Educativa del instituto, Cecilia Budeguer, indicó que se enviaron notas pidiendo apoyo a los gobiernos nacional y provincial y a la Municipalidad de Salta. También a los senadores nacionales salteños, ya que el Senado de la Nación auspicia la Roboliga, al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia y al Ministerio de Educación de la Provincia, organismo que les otorgó un diploma en diciembre a los chicos en reconocimiento a su triunfo en la liga nacional.

“Estamos tocando todas las puertas que consideramos necesarias porque esta es una oportunidad única para los chicos que se ganaron el derecho a representar al país por su capacidad. Tienen la posibilidad de entrar en contacto con personas de otros países que tienen las mismas inquietudes, medirse, observar y aprender lo que están haciendo en materia de robótica en todo el mundo”, dijo.

Para organizar y darle transparencia a la colecta, abrieron una cuenta en el Banco Galicia a nombre de uno de los chicos: Nicolás Amaro, Caja de Ahorro N° 4000378-6 353-5 con CBU N°: 0070353430004000378650.

En el instituto, especializado en robótica, todos los chicos aprenden a realizar todas las instancias del desarrollo del robot, diseño, construcción y programación. Sin embargo, para el certamen cada integrante del equipo cumple un rol, para organizarse mejor y trabajar con mayor celeridad. De esta manera se fomenta también el trabajo en equipo, en el que todos dependen del trabajo de su compañero para el éxito del conjunto.

Los integrantes del equipo

Nicolás tiene 15 años y hace tres que empezó a interesarse por la robótica. “Cuando llegué al instituto no sabía nada, empecé desde cero”, cuenta en diálogo con El Tribuno. Al año siguiente ya participaba de una competencia nacional en San Luis. “La robótica te da la posibilidad de desarrollar todo tipo de cosas que ayuden a hacer más simple la vida de las personas”, considera Nicolás y destaca que “me gusta porque es un campo de posibilidades y uno puede hacer cosas que ayuden a otros”.

Manuel, de 15 años, lleva dos años en la institución. “Empecé porque tenía mucho tiempo libre y mi mamá me insistía para que haga alguna actividad, y el deporte no me gusta”, cuenta y agrega: “Yo ya había investigado un poco a través de Youtube y descubrí el instituto por Facebook”.

“Compartir con mis compañeros me permitió desarrollar otras habilidades, ahora soy más sociable”, destaca y resalta que “este tipo de actividades fomentan mucho el trabajo en equipo”.

Joaquín, de 13 años, también hace dos que está en el instituto. “Un día me dieron un folleto del instituto que me interesó y así llegué. En el primer torneo que participé con otro equipo obtuvimos el segundo lugar y ahora ganamos con estos compañeros”. Además, en el proceso fue direccionando sus intereses: “Antes me gustaba construir y ahora prefiero programar los robots”.

Finalmente, Elías Benjamin Lamas, de 14 años, completa el equipo. Está en la institución desde hace tres años y se especializa en la parte de construcción del robot.

Llevar al máximo la creatividad

La RoboCup es un certamen que fomenta el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los chicos durante la competencia de la Roboliga el año pasado.

RoboCup es un proyecto internacional fundado en 1997 para promover, a través de competencias integradas por robots autónomos, la investigación y educación sobre inteligencia artificial.

Cuando se estableció se planteó el objetivo de formar un equipo de robots que, hacia 2050, sea capaz de ganarle un partido de fútbol al equipo de humanos que sea el último campeón de la Copa Mundial.

Si bien el objetivo original aún persiste, RoboCup se extendió a otros aspectos en función de las condiciones actuales de vida de la sociedad y cubre temas como RoboCup Soccer, que es la creación de equipos de robots totalmente autónomos, cooperativos avanzados que exhiben comportamientos competitivos y estrategias; RoboCup Rescue, para poner a prueba a los robots en tareas de búsqueda y salvamento de víctimas en un terreno desfavorable; RoboCupHome, para ayudar a las personas en su vida cotidiana en el hogar y en público con robots asistentes autónomos e interactivos de forma natural; y RoboCupJunior, cuyo objetivo es motivar a los jóvenes a aprender habilidades y conocimientos necesarios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como para fomentar sus habilidades sociales mediante la participación en el proceso creativo de la construcción y programación de robots autónomos. Esta categoría tiene diferentes formatos: Fútbol, en equipos de 2 contra 2; Rescate (en el que participará el equipo salteño), donde las reglas son similares al concurso global pero el escenario es más sencillo, y Baile, en el que los participantes deben escoger una canción y que el robot autónomo baile a su son.

Las competiciones de RoboCup ofrecen un canal para la difusión y validación de conceptos y enfoques innovadores para los robots autónomos en condiciones muy difíciles y adversas. La comunidad de RoboCup fomenta la colaboración internacional para hacer frente a tareas útiles con los robots.

Las soluciones se difunden a través de campamentos educativos, simposios y los recursos basados en Internet, además de las tradicionales publicaciones académicas. A través de estas actividades, ayuda a la formación de RoboCup la próxima generación de investigadores e ingenieros expertos en las nuevas tecnologías necesarias para hacer frente a los retos de la sociedad moderna.