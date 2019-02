La historia de Nancy se tatuó a Sáenz y lo considera su "ídolo"

A principios de semana, Nancy Musedo tomó lo que considera una de las mayores decisiones de su vida: hacerse un tatuaje. Temerosa de las agujas, como confesó a El Tribuno, nunca pensó en hacerse uno, pero las experiencias de vida de los últimos años la llevaron a idolatrar al intendente de la Ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, y consideró que era la persona indicada para estar marcada en su piel.

Nancy trabaja en la Municipalidad desde la gestión anterior. Hace cuatro años era parte de los empleados denominados AP (Agrupamiento Político), luego de que Sáenz se hiciera cargo del municipio, Musedo ingresó a trabajar en el área de libre deuda, en el sector de Recaudación del municipio. Mientras que por las tardes se desempeña como secretaria en un despacho de abogados.

La muerte de un hijo

Además de llevar adelante estos dos empleos, es madre de seis hijos que van desde los 10 a los 24 años. Hace un par de años la mujer perdió a uno de sus hijos de 21 en un accidente y desde entonces nada le resulta fácil. "Es cierto, tengo a mis otros hijos, pero para una madre no es fácil aceptar la pérdida de uno de sus chicos", expresó la mujer, aún con dolor.

Este hecho desgraciado marcó su vida y la llevó a sufrir severas depresiones, incluso tener días en que no sabía cómo hacer para levantarse de la cama y seguir adelante. También hace dos años se separó de su pareja.

Sola, su refugio terminó siendo su familia y el trabajo. Y fue justo en esos momentos cuando su grupo de compañeros e incluso el mismo intendente estuvieron a su lado. "Aún hasta ahora están siempre. Me contienen, me escuchan, me consuelan y eso es muy importante en mi vida", expresó la mujer.

Hace un par de días, Nancy publicó en su página de Facebook las fotos de su "primer y único" tatuaje. Era el rostro de Gustavo Sáenz y las críticas no tardaron en llegar. Desde cuestionamientos sobre su labor en el municipio hasta afirmaciones de que los rostros no se parecen.

En lo que respecta a que los rostros no son iguales, agregó que el hombro todavía está hinchado, por eso se ven algunas diferencias.

Respondiendo a estas críticas, la mujer explicó que hace más de 4 años que realiza labores en las oficinas del municipio, y que incluso a veces se queda fuera de su horario. "Pero lo hago con gusto porque el equipo con el que trabajo hace lo mismo. Son personas que tienen en claro que el teléfono se contesta siempre y que se deben dar soluciones a los vecinos", afirmó.

Entre las tareas que la agente municipal realiza también está la de acompañar las visitas a los barrios y centros comunitarios que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Guadalupe Colque.

"Es tu cuerpo mamá"

Cuando resolvió hacerse el tatuaje con el rostro de Sáenz la mujer les comentó a sus hijos sobre la decisión y, según expresó, ninguno la cuestionó. "Es tu cuerpo mamá, hacé lo que quieras", me dijeron y así fue que resolvió llamar a un estudio de tatuajes que se ubica en Lerma entre San Martín y Urquiza.

Y recuerda que "cuando le dije al tatuador lo que quería, me contestó que no había problema, pero que la foto que yo había llevado no estaba buena. Consiguieron otra y comenzaron el tatuaje que llevó seis horas de trabajo".

Un día antes, ella se había cruzado con el intendente y le había advertido que se iba a tatuar su rostro. "Él no me creyó, hasta que se lo mostré el miércoles", agregó.

Cuestionada sobre la reacción de Sáenz, expresó que le dio algo de gracia y se rió.

El altar

Es que además del tatuaje, Nancy tiene pegado en las paredes del box donde trabaja en la Municipalidad, fotos de todas las veces que salió a trabajar con el intendente y otros funcionarios en los barrios.

Y después de esto, qué sigue, le preguntamos. La respuesta fue que no habría más tatuajes. Para el cierre fue contundente: "Otros se hacen tatuajes de su equipo de fútbol o de su estrella de rock. Yo elegí a Gustavo Sáenz porque admiro el trabajo que hace".