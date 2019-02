Mirá todas las posiciones de la Región Norte

REGIÓN NORTE

ZONA 1

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Cuyaya 3 2 1 0 7

Monterrico 3 2 0 1 6

La Viña 3 1 1 1 4

Santa Clara 3 1 1 1 4

Racing (LQ) 3 1 0 2 3

Inter 3 0 1 2 1

Los resultados:

Cuyaya 6 - Inter 0

Racing 2 - Monterrico 3

Santa Clara 2 - La Viña 1

La que viene (4ª fecha)

Cuyaya vs. Santa Clara

Inter vs. Racing (LQ)

Monterrico vs. La Viña

ZONA 2

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Bancario 2 1 1 0 4

Tiro y G. 3 1 1 1 4

San Pedro 2 1 1 0 4

Talleres (P) 2 1 1 0 4

Mitre (C) 3 0 0 3 0

Los resultados:

Talleres 4 - Tiro y G. 1

Mitre 1 - Atl. San Pedro 5

Libre: Bancario

La que viene (4ª fecha)

San Pedro vs. Talleres

Tiro y G. vs. San Fco.

Libre: Mitre

ZONA 3

Equipos PJ PG PE PP Pts.

C. Norte 3 2 1 0 7

Peñarol 3 2 0 1 6

S. Antonio 3 1 2 0 5

Olimpia 3 1 1 1 4

Mitre 3 1 1 1 3

Cachorros 3 0 0 3 0

Los resultados:

C. Norte 1 - San Antonio 1

Peñarol 3 - Mitre 2

Cachorros 4 - Olimpia 5

La que viene (4ª fecha)

Cachorros vs. Peñarol

Olimpia vs. C. Norte

San Antonio vs. Mitre

ZONA 4

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Progreso 3 2 1 0 7

Bº Obrero 3 1 2 0 5

El Galpón 3 1 1 1 4

Dep. YPF 3 1 1 1 4

N. Rosarino 3 0 2 1 2

La Merced 3 0 1 2 1

Los resultados:

Progreso 4 - La Merced 1

Normal 0 - Y.P.F. 1

B° Obrero 1 - El Galpón 0

La que viene (4ª fecha)

Bº Obrero vs. Normal

El Galpón vs. Progreso

La Merced vs. Y.P.F.

ZONA 5

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Tabacal 2 2 0 0 6

River (E) 3 2 0 1 6

Independ. 2 1 0 1 3

Guaraní 2 1 0 1 3

R. Manero 3 0 0 3 0

Los resultados

R. Manero 1 - Indep. (HY) 5

Guaraní 4 - River (E) 0

Libre: Deportivo Tabacal

La que viene (4ª fecha)

Independ. vs. Guaraní

River (R) vs. Tabacal

Libre: Roby Manero