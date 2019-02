Incertidumbre entre los beneficiarios del Procrear Joven

Los que resultaron sorteados denuncian que no pueden continuar con el trámite en los bancos. Además, afirman que no hay respuestas por parte del Gobierno.

En menos de un año, las condiciones crediticias en el país cambiaron drásticamente por lo que se terminó desplomando el acceso a los créditos personales e hipotecarios para los argentinos. Dentro de ese combo, se encontraron los beneficiarios del Procrear Joven para quienes por ahora, ante esta situación, el sueño de la casa propia quedó desvanecido.

La falta de un plan para controlar la inflación, que fue la más alta en los últimos 27 años, la devaluación del 100% del peso frente al dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento las tasas de los créditos coronaron un escenario adverso para todas aquellas personas que quisieron sacar un préstamo.

Sin embargo, después de que se atravesó el ojo de la "tormenta", como expresaron desde Cambiemos para describir este complicado contexto, la situación económica cambió radicalmente para los 1.600 salteños que resultaron beneficiados del Procrear Joven.

En enero, muchos de esos jóvenes comenzaron a completar el año de ahorro en UVA que el programa nacional requería. Los que iban finalizando ese período se iban acercando a sus entidades bancarias para continuar con el trámite para acceder al crédito, pero la falta de respuestas concretas de parte de los bancos generó desasosiego entre los beneficiarios.

El Tribuno se comunicó con César Ruiz, uno de los salteños que accedió al programa y contó que en este momento reina la incertidumbre entre los que resultaron elegidos. Al igual que en todo el país, en la provincia, los jóvenes seleccionados ya se comenzaron a organizar para exigir respuestas al Gobierno nacional.

Un grupo de Whatsapp de autoconvocados en Salta ya tiene más de 50 participantes y todos los días se suman personas que comparten sus mismas inquietudes. "Nos estamos comunicando entre nosotros para ver quién tiene más información, pero la verdad es que nadie sabe qué está pasando. Los bancos se cerraron en decirnos que no tienen ninguna información y eso nos está preocupando", comentó a El Tribuno.

En el caso de César, él terminó de juntar sus ahorros en enero de este año. De ahí, tiene un plazo de 70 días para elegir un banco para que le acrediten el préstamo. Sin embargo, después de averiguar en varias entidades financieras, solo recibió respuestas inciertas de parte de los oficiales de cuenta y ninguno le ofreció una solución.

En un banco primero le dijeron que no podían brindarle información hasta el 31 de marzo, pero para ese momento el plazo para continuar con los requisitos iba a estar vencido. En otro banco le propusieron darle un monto mucho menor del que estaba acordado en aquel momento, con lo cual más que una solución representaba un problema.

"La verdad que todos nos sentimos decepcionados y por una parte engañados. Nos dijeron que durante un año teníamos que ahorrar porque era obligatorio para acceder al préstamo. En mi caso, para tener más ayuda del Gobierno hacía depósitos por 450 UVA's para que después nos salgan con esto que no nos va alcanzar para comprar nada", afirmó César.

Los autoconvocados están denunciando que Procrear Joven "es un negocio" entre el Gobierno y los bancos ya que afirman que lo que hicieron fue "trabajar" con la plata que los beneficiarios iban depositando todos los meses.

"Si yo quiero retirar el dinero que deposité en mi cuenta, tengo que dejar la plata dos años, por más que yo quede afuera del plan. No puedo disponer de esa plata hasta la fecha de vencimiento que es en enero de 2020. Esa plata no va a valer nada a lo que valía cuando la deposité el año pasado. Esto es una burla, estamos totalmente engañados, todo el mundo se siente decepcionado", remarcó César.

Más allá de las especulaciones, el mayor temor que tienen los que accedieron al programa nacional es quedar afuera y no poder obtener el crédito porque, de ser, así verían hundirse el sueño de la casa propia.

"Si es que el Gobierno no hace nada para aumentar el subsidio o el tope que nos daba para aumentar el préstamo no vamos a tener nunca nuestro hogar. En el momento en que se lanzó Procrear Joven muchos dijimos "por lo menos un gobierno pensó en nosotros, en los jóvenes'. Pero ahora nos dimos cuenta de que no, que es un engaño más. Actualmente lo único que nos queda es esperar", relató César.

Por ahora, la única información oficial que hay de parte del Gobierno es que se llamó a una reunión en la Ciudad de Buenos Aires para el viernes 15 de febrero. "Nos estamos organizando y los que asistan van a hacer una transmisión vivo por Facebook Live para que todos formen parte, para que todos nosotros podamos ver qué es lo que pasa", finalizó.

Qué es el Plan Procrear Joven

El Plan Procrear Joven apuntaba a personas de 18 a 35 años, con o sin ingresos formales y registrados, para que accedan a un crédito hipotecario sin contar con ahorros previos, con una cuota igual o inferior a un alquiler. Además, obtenían un subsidio no reembolsable del Estado. Los beneficiarios tenían que ahorrar durante 12 meses consecutivos entre el 5 y el 30% del costo de la propiedad, que debía tener un valor máximo de 60 mil UVA que en ese momento eran $1.273.200. Hoy, serían casi dos millones de pesos.