“Me comunicó que Centurión no iba a jugar más con él”

El presidente de Racing, Víctor Blanco, confirmó que el entrenador del equipo, Eduardo Coudet, le comunicó luego del partido ante River Plate que Ricardo Centurión “no jugará más” mientras esté en el cargo.

En una entrevista con Fox Sports, el mandatario de la academia reconoció que Coudet fue el que tomó la decisión de separar del plantel profesional a Centurión.

“Cuando terminó el partido me comunicó a mí que Centurión no iba a jugar más con él”, reveló Blanco, quien, en cambio, prefirió no ser tan drástico.

“Yo creo que hay que esperar y tomarse un tiempo. Hoy no es prioridad el tema Centurión. Recién el martes, después de estos dos partidos, analizaremos su situación”, agregó Blanco en referencia a los compromisos de mañana ante Corinthians en San Pablo por Copa Sudamericana y del lunes frente a Godoy Cruz por Superliga.

Blanco también confesó que todavía no habló con Centurión porque “no es el momento” pero remarcó que es “un buen chico” y que no hay “crucificarlo” por lo que hizo.

El dirigente no descartó una sanción económica y tampoco la opción de cederlo a préstamo a otro club, pero reiteró que recién lo analizarán a partir del martes próximo.