Marcos Peña se solidarizó con Gustavo Sáenz y habló de "injustos ataques"

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, se solidarizó hoy con Gustavo Sáenz quien fue involucrado en una denuncia de extorsión al empresario kirchnerista Pedro Etchebest. "Mi solidaridad con @GustavoSaenzOK ante los injustos ataques que está recibiendo. Cuenta con todo nuestro respaldo.", escribió el funcionario nacional por la red Twitter.

Sáenz había sido señalado como el "recaudador" del fiscal federal Carlos Stornelli según una investigación divulgada por el periodista Horacio Verbitsky a quien el mismo intendente de Salta lo intimó con una carta documento. Además, Sáenz fue hasta el juzgado federal de Dolores para presentar "pruebas fehacientes de esta infame operación" en su contra. Estas incluían copias certificadas de las cartas documento enviadas y copia de los chats intercambiados desde su celular personal. “Nunca sostuve intercambio telefónico con los Sres. Horacio Stornelli y Miguel Sebastián D´Alessio con anterioridad al casual encuentro ocurrido el 8 de Enero de 2018”.

Hoy me presente espontáneamente al Juzgado Federal de Dolores. Me puse a disposición y presente pruebas fehacientes de esta infame operación en mi contra. A los canallas que armaron esta operación mafiosa que Dios los perdone, a los que me acompañaron, mi eterno agradecimiento ! pic.twitter.com/XrJmFA6QIV