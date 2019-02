Central Norte, con tres puntos menos

La novela entre Central Norte, Peñarol, el Consejo Federal y el paraguayo Ronaldo Martínez parece tener un final.

Atrás quedó el 25 de enero cuando el mirasol recibió al cuervo por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur y en aquella oportunidad el azabache goleó por 4 a 0.

Justamente los últimos dos goles de aquel partido lo marcó Ronaldo Martínez pero antes del inicio la dirigencia de Peñarol había manifestado que el jugador no estaba en condiciones de jugar por no contar con el carnet del Consejo Federal y denunciaron lo ocurrido un par de días después.

Desde el Tribunal de Faltas del Consejo Federal, anticiparon que el fallo, por la denuncia que realizó Peñarol por mala inclusión del jugador Ronaldo Iván Martínez, determinará que a Central Norte se le quitarán tres puntos una vez que finalice la etapa clasificatoria, que el resultado de la primera fecha será: Peñarol 1 - Central Norte 0, pero no se le otorgarán los tres puntos al mirasol ya que no realizó la protesta para pedir los puntos.

El fallo se expedirá entre hoy o mañana en el Boletín Oficial y si hoy la tabla de la etapa clasificatoria se cerraría, el cuervo ocuparía el tercer lugar junto a Olimpia Oriental y el puntero sería Peñarol y su escolta San Antonio.

“No hay nada oficial pero pareciera que sí, habría quita de puntos. Seguramente vamos a hacer algo, nosotros seguimos sosteniendo que tendría que ser una sanción administrativa”, sostuvo Leandro Gallo, prosecretario de Central Norte.

“El Torneo Regional Federal Amateur no tiene casi jugadores extranjeros y el famoso carnet no lo teníamos pero estaba en trámite, podría resultar una sanción administrativa, no reglamentaria, porque el jugador estaba habilitado por AFA. La sanción podría haber sido un visto administrativo, una multa económica, no una sanción reglamentaria. Ellos mismos (por el Consejo Federal) habilitaron al jugador, ahí se genera la discusión”, sintetizó el dirigente azabache.

Si bien aún restan siete fecha para el final de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur, hace ruido que el cuervo esté en la tercera ubicación en un certamen corto.

Otra hubiera sido la historia si Peñarol decidía protestar el partido pero al no querer abonar la suma de $30.000 para efectuarla (le devolvían la plata si el fallo era a su favor), se quedó sin la chance de sumar tres puntos que le hubieran significado nueve en la tabla de hoy.

Cabe destacar que solo los dos primeros de cada zona accederán directamente a la siguiente instancia del certamen, pero también podría sumarse un mejor tercero en esta zona si se comparan con las otras tablas de posiciones.