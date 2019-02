El VAR le anuló un gol Tagliafico y Real Madrid le ganó a Ajax

Real Madrid derrotó a Ajax 2 a 1 en Amsterdam, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, con la polémica de un gol anulado al defensor argentino Nicolás Tagliafico para el equipo holandés.

El francés Karim Benzema (ST: 15’) y Marco Asensio (ST: 42) marcaron para el conjunto español y el marroquí Hakim Ziyech (ST: 30’) había establecido el empate parcial, en el encuentro jugado en el Johan Cruyff Arena.

La jugada polémica se dio a los 39 minutos de juego, cuando Tagliafico cabeceó y mandó la pelota adentro del arco merengue, pero el árbitro esloveno Damir Skomina lo anuló a través del VAR por supuesta posición adelantada del serbio Dusan Tadic.



Ese tanto hubiese significado el 1-0 antes del entretiempo. “Te queda la bronca de que le hacés un gol al Real Madrid y a los 3 minutos te lo anulan”, explicó el exdefensor de Independiente. Y agregó: “Voy a ver la jugada de vuelta. Hoy me toca ser como la víctima, te queda la sensación de decir ’la puta madre”.



La UEFA dio explicaciones a través de su cuenta en Twitter del motivo por el que se anuló el tanto del Ajax. “El árbitro identificó que Tadic estaba en posición de fuera de juego (casi imperceptible) e interfería al portero, impidiéndole jugar o poder jugar el balón mientras se realizaba el cabezazo”, expuso la UEFA en su red social, junto con una imagen del árbitr esloveno Damir Skomina revisando la jugada y otra trazando líneas que muestran la posición antirreglamentaria.

“El Ajax no tiene miedo, va a jugar a todas las canchas igual. El fútbol son 90 minutos y quién te dice que lo podemos dar vuelta en el Bernabéu”, dijo luego Tagliafico.

El desquite se jugará el 5 de marzo en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid.

En el otro partido de los octavos de final Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino y con Juan Foyth y Erik Lamela en cancha, derrotó a Borussia Dortmund 3 a 0.

Todos los octavos de final

Manchester United 0 - PSG 2

Kimpembe y Mbappé

Roma 2 - Porto 1

N. Zaniolo (2) - A. Lopez

Ajax 1 - Real Madrid 2

Ziyech - Benzema y Asensio

Tottenham 3 - B. Dortmund 0

Heung-Min, Vertonghen y Llorente

Martes 19

Liverpool vs. Bayern M.

Lyon vs. Barcelona

Miércoles 20

Schalke 04 - Manchester City

Atl. Madrid vs. Juventus