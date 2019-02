Natalia Oreiro apoyó a Thelma contra Juan Darthés: "Su caso fue violento e infame"

Thelma Fardin reveló que fue abusada por Juan Darthés durante una gira en Nicaragua que realizaron con el elenco de Patito Feo en 2009. Luego de la denuncia en los medios y en la justicia nicaragüense, el actor se refugió en Brasil, acompañado por su familia.

La joven tuvo el apoyo del Colectivo Actrices Argentinas y ahora Natalia Oreiro se solidarizó con su colega. En una entrevista con Los ángeles de la mañana, declaró: "Siento mucho dolor por Thelma y por todas las mujeres, y mucha admiración por la valentía que tuvo de contarlo".

Además, la popular actriz y cantante uruguaya manifestó que le pareció muy importante el apoyo total de la sociedad: "Yo creo que el caso de Thelma es particularmente violento, infame, y me parece que toda la sociedad estuvo muy solidaria con ella, y ella se sintió acompañada".

Luego, señaló que es muy positivo que las mujeres se animan a denunciar los maltratos y abusos sexuales, haciendo referencia al movimiento #MeToo que se convirtió en un fenómeno mundial: "Creo que es algo que está sucediendo no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo, y eso es para celebrarlo".

Cuando le consultaron sobre la crianza de su hijo Merlín Atahualpa, fruto de su relación con Ricardo Moyo, Natalia respondió: "Con naturalidad, con convicciones, quitándonos de alguna manera lo aprendido o mal aprendido que a veces uno hereda. Mi hijo es un niño libre y respetuoso".

Abuso

Hace unos años, Oreiro había contado que fue víctima del acoso de un colega cuando protagonizó la serie Lynch: "Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que dice: 'Bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada'. Pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos".

"Tuve que seguir trabajando con él y, posteriormente a eso, en una escena que teníamos que hacer, pautamos la dinámica de la escena. Era una escena romántica y habíamos pautado que él me sacaba la camisa, yo abajo tenía un corpiño, y en el medio de la escena me lo arranca. Bueno, obviamente yo me puse muy mal, pero él continuó con la escena", finalizó.

