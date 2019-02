Peñarol no pudo con Cachorros

Peñarol no pudo continuar con su racha de triunfos y anoche frente a Cachorros, en el estadio de Liga Salteña, finalizo con una igualdad de 2 a 2 y de esa forma se privó de volver a sumar de a tres, para continuar en forma solitaria en lo más alto de la tabla, puesto que ahora comparte con Central Norte, cada uno con 7 puntos. Leonardo Cruz fue el autor de los tantos del tricolor; mientras Axel Burgos y Agustín Gallo,convirtieron para el mirasol.

Un partido entretenido ofrecieron Peñarol y Cachorros, puestos que jugaron con la obligación de buscar en forma permanente el arco contrario.

El equipo que conduce Oscar Mendía consiguió armonizar más el juego en la etapa inicial y lo tuvo a mal traer al rival, así fue que Leonardo Cruz, quien ingresó como titular, consiguió la apertura en el marcador.

Peñarol ante el tanto en contra salió a buscar el partido y se paró con claras intenciones de acercarse hasta la valla defendida por Pablo Ramos. Y el empate llegó a través de Axel Burgos. Otra vez, el tricolor, fue al frente, de tal forma que Leo Cruz ante la posibilidad de volver a marcar no perdonó y sacó diferencia para su equipo, pero el tanto a favor solo duro un par de minutos, puesto que Agustín Gallo consiguió el empate, con el que se fueron al descanso.

El segundo tiempo con la expulsión del defensor Gabriel Benítez de Cachorros, le obligó a tomar precauciones.

De todas formas, Cachorros se mostró más ambicioso, aunque Peñarol buscó el tanto de la victoria. Pero el empate está bien por lo que mostraron ambos equipos.

Cachorros con este empate sumó el primer punto en el torneo.

CACHORROS 2 PEÑAROL 2

P. Ramos A. Valle

J. Vilte F. Zapiola

G. Benítez P. Dáttilo

M. Sánchez C. Fretes

W. Flores C. Garnica

N. Martínez A. Burgos

M. Delgado M. Mogro

M. Bernal D. Galván

M. Botelli E. Torres

L. Cruz A. Gallo

F. Ambrogi S. Mogro

DT: O. Mendía DT: D. Burgos

Goles PT: 8‘ L. Cruz (C), 39‘ A. Burgos (P), 42‘ L. Cruz, 44‘ A. Gallo (P).

Cambios ST: 14‘ A. Carabajal por M. Botelli (C) y P. Casas por A. Burgos (P), 22‘ J. Tapia por S. Mogro (P), 28‘ M. González por F. Ambrogi (C) y S. Keber por E. Torres (P), 37‘ N. Arteaga por W. Flores (C)

Expulsado ST: 10‘ G. Bení tez (C)

Jornada: 4ta. fecha

Arbitro: R. Chávez

Estadio: Liga Salteña